Wzywamy prezesa Nawackiego do zaniechania działań utrudniających sędziemu Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków - napisali sędziowie z Sądu Rejonowego w Olsztynie. Apel został odczytany na specjalnym zebraniu z władzami sądu. Prezes Maciej Nawacki demonstracyjnie podarł kartkę z tym wezwaniem.

Zdjęcie Sędzia Paweł Juszczyszyn / Tomasz Waszczuk /PAP

Sędziowie wyrazili solidarność z Pawłem Juszczyszynem i zaapelowali o przyjęcie w sumie trzech uchwał: jedna dotyczyła zaniechania działań w sprawie sędziego Juszczyszyna, który został zawieszony w obowiązkach, druga - wyrażała dezaprobatę po przyjęciu ustawy represyjnej wobec sędziów. "Narusza ona traktatowe zobowiązania Polski, marginalizuje znaczenie samorządu sędziowskiego i podporządkowuje wymiar sprawiedliwości władzy politycznej" - stwierdzili sędziowie, którzy wezwali tym samym członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa, aby zrezygnowali.

Po trzecie - sędziowie chcieli, aby uchwały zostały przekazane do prezydenta i do władz ustawodawczych.

Prezes Maciej Nawacki nie zgodził się jednak na to, publicznie podarł kartkę z uchwałami i zamknął zebranie. Jego zdaniem, był to "niedopuszczalny zakres kompetencji zebrania". "Mamy do czynienia z hucpą polityczną w wykonaniu sędziów" - stwierdził, a wcześniej zapowiedział: "Zasady porządkowe (zebrania) ustalam ja".

"Nie ma bardziej niezależnego sądu niż Izba Dyscyplinarna. Za mną stoją obywatele. 80 proc. obywateli chce zmian (w sądach) - bronił się potem prezes Nawacki w rozmowie z dziennikarzami.

Wcześniej zdecydowana większość sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie opowiedziała się za odrzuceniem sprawozdania rocznego. W taki sposób głosowały 33 osoby, dwie były przeciw, a cztery wstrzymały się od głosu.



"Negatywnie oceniliście państwo swoją pracę przez cały rok" - skomentował to sędzia Maciej Nawacki.

Paweł Juszczyszyn też brał udział w zebraniu. Mimo zawieszenia i odebrania mu prowadzonych spraw, został wpuszczony na salę.



Sprawa sędziego stała się głośna w listopadzie ub.r., gdy uznał - rozpatrując apelację w sprawie cywilnej - za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez obecną KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia sędziów - kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Skutkowało to m.in. decyzją prezesa olsztyńskiego sądu rejonowego - a także członka KRS - Macieja Nawackiego o odsunięciu Juszczyszyna od orzekania.

Juszczyszyn został odsunięty od orzekania na miesiąc, bo na taki okres może "zawiesić" sędziego prezes sądu. Potem Izba Dyscyplinarna SN ponownie zawiesiła olsztyńskiego sędziego w orzekaniu. W ostatnich dniach przychodził normalnie do pracy, choć nie mógł wykonywać swoich dotychczasowych obowiązków.