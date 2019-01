Sejm najprawdopodobniej już w przyszłym tygodniu zajmie się projektem ustawy Prawa i Sprawiedliwości wprowadzającym jawność wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim - ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM Patryk Michalski.

Zdjęcie Prezes NBP Adam Glapiński zapowiedział, że zapowiedział, że pod ustawą o jawności wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim podpisze "obydwoma rękoma" /Tomasz Jastrzebowski/REPORTER /Reporter

Prace nad projektem przyspieszyły. Wiadomo, że ma on wprowadzić również górną granicę zarobków dla osób na stanowiskach kierowniczych banku centralnego.

Wszystko wskazuje na to, że projekt błyskawicznie zostanie przegłosowany w Sejmie, bo partia rządząca chce jak najszybciej przerwać dyskusję na temat zarobków w NBP.



Choć przyszłotygodniowe posiedzenie Sejmu będzie poświęcone przede wszystkim głosowaniom nad ustawą budżetową, to najwięcej emocji wywoła właśnie projekt w sprawie NBP. Jeżeli jednak posłowie będą zwlekali z jego przyjęciem, to kolejne posiedzenie zaplanowane jest dopiero na 20 lutego. Co oznacza kolejne tygodnie spekulacji na temat pensji współpracowników Adama Glapińskiego.

Mazurek zapowiada projekt ustawy

Wczoraj rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek zapowiedziała, że partia rządząca przedstawi projekt dotyczący jawności zarobków w NBP. Poinformowała też, że nie jest jest usatysfakcjonowana wyjaśnieniami Narodowego Banku Polskiego w sprawie wysokości zarobków w tej instytucji.



Na środowej porannej konferencji prasowej, zastępca dyrektora departamentu kadr w NBP Ewa Raczko mówiła, że "żaden z dyrektorów w NBP nie otrzymuje powszechnie i nieprawdziwie podawanego w mediach miesięcznego wynagrodzenia w wysokości ok. 65 tys. zł bądź wyższej". Dodała, że środki na wynagrodzenia w NBP stanowią część ogółu środków NBP i nie pochodzą z budżetu państwa. - Nie są to środki publiczne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, że budżet państwa nie jest obciążony kosztami gospodarki własnej NBP - powiedziała Raczko.

Skąd się wzięło 65 tys. zł. Martyny Wojciechowskiej?



Oświadczyła, że nie poda miesięcznego wynagrodzenia z PIT-u dyrektor Wojciechowskiej, "bo nie przygotowane jest w oświadczeniu". - Pewne granice prezentowania informacji są - powiedziała Raczko. - Na pewno nie zarabia - powtórzyć mogę - rewelacyjnych 65 tys. zł miesięcznie - dodała.



Po południu prezes NBP Adam Glapiński zapowiedział, że pod ustawą o jawności wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim podpisze "obydwoma rękoma". Jak dodał, aby mógł to zrobić, trzeba ją najpierw uchwalić. Zdaniem Glapińskiego, ustawa ta będzie fatalna dla funkcjonowania NBP.



W środę wieczorem Mazurek przekazała, że PiS przedstawi projekt ustawy, która wprowadzi jawność wysokości wynagrodzeń w NBP zarówno obecnego zarządu, jak i poprzednich. "Ustawa ustali również górną granicę zarobków osób zajmujących funkcję kierownicze w NBP" - dodała.



Pod koniec grudnia "Gazeta Wyborcza" donosiła o dwóch współpracownicach prezesa NBP Adama Glapińskiego - szefowej departamentu komunikacji i promocji Martynie Wojciechowskiej oraz dyrektor gabinetu prezesa NBP Kamili Sukiennik. Gazeta napisała wówczas, że zarobki Martyny Wojciechowskiej wynoszą ok. 65 tys. zł, "wraz z premiami, dodatkowymi dochodami i bonusami", czemu bank zaprzeczył. Według najnowszych doniesień medialnych pensja Wojciechowskiej wynosić może nawet ok. 80 tys. zł miesięcznie.