Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich nie znalazł się w porządku obrad na wniosek posłów Koalicji Obywatelskiej - przekazała pod koniec piątkowego (18.09.2020) posiedzenia Sejmu marszałek Elżbieta Witek. Na głosowanie w Sejmie do późnych godzin czekała jedyna kandydatka na RPO Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

Zdjęcie Marszałek Sejmu Elżbieta Witek /Jerzy Dudek /Agencja FORUM

Jak zapowiedziała Elżbieta Witek, ponownie zbierze się Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. "Zwołam komisję. I od razu wyjaśniam - nie wprowadziliśmy do porządku wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich na wniosek posłów z Koalicji Obywatelskiej, którzy poprosili o to, żeby zwołać komisję po raz kolejny, właśnie dlatego, że posłowie, którzy byli fizycznie na komisji nie mogli zagłosować osobiście. Z tego powodu ten punkt nie został włączony do porządku na prośbę, na wniosek, posłów z Koalicji Obywatelskiej" - powiedziała marszałek Sejmu.

Punkt dotyczący powołania nowego Rzecznika Praw Obywatelskich został w czwartek 17 września wieczorem zdjęty z porządku głosowań.

Komisja negatywnie o Rudzińskiej-Bluszcz

Wcześniej w czwartek Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała negatywnie wniosek o powołanie Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Jej kandydatura - wsparta przez blisko 700 organizacji społecznych i zgłoszona przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy - była jedyną zgłoszoną w przewidzianym terminie.

Rudzińska-Bluszcz zamieściła na Twitterze zdjęcie, na którym - siedząc na podłodze - czeka na głosowanie.

"Godz. 21:15, Sejm RP. Jedyna kandydatka na RPO. Czekamy na jakiekolwiek oficjalne informacje czy dziś odbywa się głosowanie dot. wyboru Rzecznika" - napisała Rudzińska-Bluszcz na Twitterze, dołączając zdjęcie, na którym siedzi na sejmowej podłodze.

"Według podanych informacji głosowanie Sejmu nad wyborem RPO dzisiaj się nie odbędzie. Czekamy na oficjalny komunikat kiedy głosowanie będzie miało miejsce" - dodała po godzinie 22.

Kadencja obecnego RPO Adama Bodnara upłynęła 9 września. Kandydatury na następcę Bodnara posłowie mogli zgłaszać do 10 sierpnia. Kluby: Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zgłosiły w Sejmie kandydaturę mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, wspartą przez blisko 700 organizacji społecznych.