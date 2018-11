Sejm odrzucił obywatelski projekt likwidujący obowiązek szczepień

Posłowie zdecydowali o odrzuceniu obywatelskiego projektu ustawy, który przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Jan Bielecki /East News

Za odrzuceniem opowiedziało się 354 posłów, 10 było przeciw, 16 osób wstrzymało się od głosu.

W czwartek za odrzuceniem projektu, po wysłuchaniu głosów ekspertów, opowiedziały się sejmowe komisje zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny. Za odrzuceniem było 55 posłów połączonych komisji, przeciw były dwie osoby, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Obywatelski projekt zakłada likwidację obowiązku szczepień, wprowadzając ich dobrowolność. Pozostawiono go jedynie dla stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii.

W Polsce co roku wykonuje się kilka milionów szczepień obowiązkowych. Odsetek osób zaszczepionych nadal jest wysoki, ale w ostatnich latach coraz więcej rodziców nie zgadza się na nie. Z informacji Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny wynika, że w 2010 roku zanotowano 3437 odmów, w roku 2017 - 30089 odmów.

Szczepienia obowiązkowe u dzieci i młodzieży do 19. roku życia realizowane są w Polsce według określonego kalendarza. Obowiązkowe szczepienia to m.in. przeciwko: gruźlicy, błonicy, krztuścowi, polio, odrze, śwince, różyczce, tężcowi i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Szczepienia zalecane to m.in. te przeciwko rotawirusom.