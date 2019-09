Sejm odrzucił w środę wniosek posłów klubu PO-KO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek miał związek z ujawnieniem tzw. afery hejterskiej.

Zdjęcie Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w Sejmie /Leszek Szymański /PAP

W głosowaniu wzięło udział 421 posłów. Za wnioskiem zagłosowało 174 parlamentarzystów, przeciwko - 240. Siedmiu wstrzymało się od głosu.

Burzliwa debata

"Zniszczyliście wymiar sprawiedliwości. Postępowania trwają dłużej, nie ma Trybunału Konstytucyjnego, a Krajowa Rada Sądownicza wybiera swoich nominantów. Bronicie człowieka, który jest za to odpowiedzialny. Jesteście odpowiedzialni przed Polakami za to, że w ministerstwie, które ma w nazwie sprawiedliwość, dopuszczono do systemowej machiny nienawiści" - mówił w Sejmie Borys Budka, zwracając się do posłów partii rządzącej.



"Jest więcej polityki w wymiarze sprawiedliwości, postępowania są przewlekłe, brak jest przejrzystości i jasności. Zrobiliście wiele pseudo reform, dokonaliście wielu zmian, ale one sprowadzają się do jednego - do polityki w wymiarze sprawiedliwości" - mówił z kolei prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.



"Sprawy nie kończy dymisja Piebiaka"

O wniosku PO-KO o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry poinformował 29 sierpnia Grzegorz Schetyna.

Lider PO mówił, że wniosek ten ma związek z ujawnieniem "zorganizowanej grupy sędziów w Ministerstwie Sprawiedliwości, która zajmowała się produkcją hejtu i językiem nienawiści". "Sprawy nie kończy dymisja wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka i innych sędziów delegowanych do ministerstwa. Sprawa trwa" - podkreślił lider PO.

Jak tłumaczył Schetyna, polityczna odpowiedzialność spoczywa "na barkach" Zbigniewa Ziobry.

Afera w resorcie

Portal Onet.pl opisywał zorganizowany proceder hejtowania, dyskredytowania i szkalowania niektórych sędziów w mediach społecznościowych.

Według doniesień portalu w akcje hejtowania mieli być zaangażowani m.in. ówczesny wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, członkowie KRS: Maciej Nawacki i Jarosław Dudzicz, sędzia SN Konrad Wytrykowski i sędzia delegowany do resortu sprawiedliwości Jakub Iwaniec. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji, a Iwaniec zastał odwołany z delegacji do MS. Wytrykowski oświadczył, że wszelkie informacje zawarte w publikacji portalu są nieprawdziwe i godzą w jego dobre imię i reputację.