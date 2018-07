​Sejm podjął uchwałę ws. powołania komisji śledczej ds. VAT

Sejm podjął w czwartek uchwałę w sprawie powołania komisji śledczej ds. VAT. Będzie miała m.in. zbadać i ocenić prawidłowość działań poprzedniego rządu związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Fot. Jan Bielecki /East News

Za powołaniem komisji śledczej, która będzie badać okres od grudnia 2007 do listopada 2015 roku zagłosowało 390 posłów, przeciw było trzech posłów, a czterech wstrzymało się od głosu.

Reklama

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Komisję Śledczą do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 do listopada 2015 roku (...)" - napisano w uchwale.

Sejm odrzucił wnioski opozycji, w których zaproponowano rozszerzenie okresu, którym komisja miałaby się zajmować. W najdalej idącym wniosku klub PSL-UED chciał, by komisja badała okres od marca 2014 r. do końca 2017 r. Odrzucono też poprawkę, która zwiększała liczbę członków komisji z 9 do 11.