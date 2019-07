Sejm uchwalił ustawę o "500 plus" dla niepełnosprawnych

Sejm większością głosów przyjął rządową ustawę wprowadzającą program "500 plus" dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Za głosowało 428 posłów, dwóch było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zdjęcie Sejm, zdj. ilustracyjne /STANISLAW KOWALCZUK /East News

O comiesięczne świadczenie będą mogły wnioskować dorosłe osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń, lub które pobierają wsparcie nieprzekraczające kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Obecnie wynosi ona 1100 zł brutto.

Na wypłatę "500 plus" dla całkowicie niepełnosprawnych rząd zabezpieczył 3 mld zł. Środki będą pochodzić z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Według szacunków, dodatek będzie pobierać około pół miliona osób. Przepisy miałyby obowiązywać od 1 października.

Ustawa trafi teraz do Senatu. Izba wyższa może ją przyjąć bez zmian, wnieść do niej poprawki lub odrzucić w całości. Ma na to 30 dni.