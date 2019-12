Sejm wskazał w piątek siedmiu członków Państwowej Komisji Wyborczej. Izba zdecydowała, że zasiądą w niej: Ryszard Balicki, Zbigniew Cieślak, Liwiusz Laska, Dariusz Lasocki, Maciej Miłosz, Arkadiusz Pikulik oraz Konrad Składowski.

Zdjęcie Zgodnie z nowymi przepisami: siedmiu na dziewięciu członków PKW powołuje Sejm, a dwóch sędziów pochodzić będzie z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. /Jakub Kamiński /East News

Za kandydaturami opowiedziało się 423 posłów, ośmiu było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego, która weszła w życie w styczniu 2018 r., prezydent ma powołać nową PKW w ciągu 100 dni od dnia wyborów do Sejmu. Zgodnie z nowymi przepisami: siedmiu na dziewięciu członków PKW powołuje Sejm, a dwóch sędziów pochodzić będzie z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W piątek Sejm wybrał siedmiu członków PKW. Trzech z nich wskazał klub PiS, dwóch - Koalicja Obywatelska, po jednym zgłosiły kluby Lewicy oraz PSL-Kukiz'15.

Z rekomendacji PiS w PKW zasiądą Zbigniew Cieślak, Dariusz Lasocki oraz Arkadiusz Pikulik. Koalicja Obywatelska zgłosiła do Komisji Ryszarda Balickiego oraz Konrada Składowskiego. Lewica wskazała Liwiusza Laskę, zaś PSL-Kukiz'15 - Macieja Miłosza.

Kim są nowi członkowie PKW?

Zbigniew Cieślak jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. W latach 2006-2015 był sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Od grudnia 2014 r. zasiada w Państwowej Komisji Wyborczej, obecnie pełni punkcję wiceprzewodniczącego PKW.

Ryszard Balicki jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa konstytucyjnego, wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2010-2011 był stałym ekspertem Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP oraz ekspertem Podkomisji ds. opracowania "rozdziału europejskiego".

Liwiusz Laska jest doktorem nauk prawnych. W latach 2016-2018 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. W latach 2014-2018 był prezesem Fundacji Praw Obywatelskich. Od 2018 r. jest ekspertem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Dariusz Lasocki jest radcą prawnym, radnym m.st. Warszawy wybranym z listy PiS. W 2007 r. pracował jako urzędnik w kancelarii premiera, był doradcą wicepremiera Przemysława Gosiewskiego. W latach 2010-2018 był radnym PiS w warszawskiej dzielnicy Praga-Południe.

Maciej Miłosz jest radcą prawnym i adwokatem, a także sędzią Trybunału Stanu VIII kadencji Sejmu.

Arkadiusz Pikulik jest adwokatem, a Konrad Składowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w prawie wyborczym.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego, kandydaci do PKW wskazywani przez Sejm muszą posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego lub mieć co najmniej trzyletni staż pracy jako prokurator, adwokat, radca prawny albo być profesorem lub doktorem habilitowanym nauk prawnych; ich kadencja będzie wynosić cztery lata, kadencja pozostałych dwóch sędziów wyniesie dziewięć lat.