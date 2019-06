Sejmowe komisje edukacji, nauki i młodzieży oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej jednogłośnie poparły w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji Karty nauczyciela, wprowadzający od 1 września podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli.

Projekt złożyli w ubiegłym tygodniu w Sejmie posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada on m.in. podniesienie średniego wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzenie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenie ścieżki awansu zawodowego.



Projekt jest realizacją porozumienia zawartego przez stronę rządową z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Zgodnie projektem nowelizacji od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ma się zwiększyć o 9,6 proc. Podwyżka ma zostać wypłacona do 30 września 2019 r. z wyrównaniem od 1 września 2019 r.

Za przyjęciem projektu nowelizacji głosowało 49 posłów połączonych komisji sejmowych. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Bez konsultacji społecznych

Wcześniej posłowie odrzucili m.in. wniosek o przełożenie procedowania nad projektem na 26 czerwca. Za takim przełożeniem opowiadali się przedstawiciele korporacji samorządowych, którzy argumentowali to tym, że w związku z bardzo szybkim tempem prac nad projektem oraz z tym, że jest to projekt poselski nie został on poddany konsultacjom społecznym. Odrzucona została też poprawka złożona przez posłankę Elżbietę Gapińską (PO-KO), postulująca, by średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrosło od 1 września o 30 proc.

Inne zmiany proponowane w projekcie nowelizacji to m.in. ustalenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo na poziomie 300 zł, wprowadzenie jednorazowego świadczenia dla nauczyciela stażysty odbywającego staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wysokości 1000 zł (ma być wypłacane w terminie do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż) oraz zmiany zasady oceny pracy nauczycieli i awansu. Proponowane jest odstąpienie od dotychczasowych kryteriów oceny pracy nauczycieli oraz obligatoryjności dokonywania tej oceny. Ma wrócić trzystopniowa skala oceny pracy. Ocena pracy ma zostać oddzielona od awansu zawodowego. Podczas awansu oceniany będzie tylko dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu.

Okres pracy w szkole niezbędny do rozpoczęcia stażu ma stopień nauczyciela mianowanego ma zostać skrócony do 2 lat (z obecnych 3 lat), a nauczyciela dyplomowanego - do roku (z obecnych 4 lat). Staż na stopień nauczyciela kontraktowego ma być skrócony do 9 miesięcy.

W projekcie nowelizacji zaproponowano też wprowadzenie dotacji dla samorządów na zatrudnienie doradców metodycznych i likwidację dodatku dla wyróżniających się nauczycieli.

Zgodnie z porządkiem dziennym obecnego posiedzeniu Sejmu drugie czytanie projektu nowelizacji Karty nauczyciela zostało zaplanowane na czwartek.