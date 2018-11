Sejmowe komisje zajmą się w piątek projektem znoszącym obowiązek szczepień

Sejmowe komisje zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny zajmą się w piątek obywatelskim projektem, który przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych - wynika z informacji na stronie Sejmu.

Zdjęcie Sala plenarna w Sejmie /Jan Bielecki /East News

Sejmowa większość nie zgodziła się kilka tygodni temu na odrzucenie projektu nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w pierwszym czytaniu. Skierowano go do komisji zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wyjaśniali, że klub głosował za skierowaniem projektu do komisji, bo PiS obiecało, że nie będzie odrzucało w pierwszym czytaniu projektów obywatelskich. Za procedowaniem w komisjach głosowało wówczas 252 posłów, 158 było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu.

Reklama

Stanowisko rządu wobec projektu jest negatywne. Podkreślono w nim, że realizacja programu szczepień ochronnych odgrywa ważną rolę w kształtowaniu zdrowia publicznego, zapobiegając występowaniu chorób zakaźnych i ich następstw. Konieczność utrzymania obowiązkowych szczepień wyrazili publicznie m.in. minister zdrowia Łukasz Szumowski, szefowa resortu rodzinny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, Rzecznik Praw Pacjentów Bartłomiej Chmielowiec, Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas, przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej i Naczelnej Izby Lekarskiej i Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Przedstawicielka wnioskodawców Justyna Socha ze Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP" (NOP to niepożądany odczyn poszczepienny - PAP) mówiła w Sejmie, że reprezentuje "zdeterminowanych rodziców". Jej zdaniem system szczepień "powinien zostać zmieniony na bezpieczniejszy". Projekt zakłada likwidację obowiązku szczepień wprowadzając ich dobrowolność. Obowiązek szczepień ochronnych pozostawiono dla stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii.

W przestrzeni publicznej obecna jest także inna obywatelska inicjatywa "Szczepimy, bo myślimy", która zakłada wprowadzenie jako kryterium przyjęcia dziecka do przedszkola lub żłobka, wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych. Trwa zbieranie podpisów pod projektem.

W Polsce co roku wykonuje się kilka milionów szczepień obowiązkowych. Odsetek osób zaszczepionych nadal jest wysoki, ale w ostatnich latach coraz więcej rodziców nie zgadza się na nie. Z informacji Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny wynika, że w 2010 roku zanotowano 3437 odmów, w roku 2017 - 30 089 odmów.

W Polsce szczepienia obowiązkowe u dzieci i młodzieży do 19 roku życia realizowane są według określonego kalendarza. Obowiązkowe szczepienia to m.in. przeciwko: gruźlicy, błonicy, krztuścowi, polio, odrze, śwince, różyczce, tężcowi oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Szczepienia zalecane to m.in. te przeciwko rotawirusom.