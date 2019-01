​Sellin: O autonomii państwa i Kościoła mówi polska konstytucja

- W konstytucji nie ma nic o rozdziale Kościoła od państwa, jest o autonomii i życzliwej współpracy między nimi - powiedział we wtorek minister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin w TVP Info, odnosząc się do postulatów części opozycji dotyczących zmiany statusu Kościoła w Polsce.

Zdjęcie Jarosław Sellin /Aleksandra Szmigiel /Reporter

Na początku stycznia liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka poinformowała o inicjatywie, która, jak mówiła "jest pierwszym etapem rozdziału Kościoła od państwa"; projekt zakłada m.in. zniesienie finansowania lekcji religii oraz ubezpieczeń księży i duchownych z budżetu państwa.

Reklama

Do projektu odniósł się także szef klubu PO-KO Sławomir Neumann, informując, że będzie on dyskutowany w ramach Koalicji Obywatelskiej, "ale potem też pewnie w szerszej koalicji". "Jest to pewne spojrzenie na problem, który jest - czy nie za daleko idące, to kwestia dyskusji" - dodał.

Według Jarosława Sellina politycy postulujący "rozdział" Kościoła od państwa podważają zapisy konstytucyjne.

"W konstytucji nie ma nic o rozdziale Kościoła od państwa, jest o autonomii i życzliwej współpracy między nimi" - powiedział Sellin. Jak zaznaczył, "inne zadania wypełnia państwo, i inne zadania wypełnia Kościół". "Ale jest mowa o autonomii" - podkreślił.

Minister Sellin przypomniał, że w preambule konstytucji "jest mowa o chrześcijańskich wartościach, które są cenne, które należy kontynuować i powinni to robić ludzie, którzy wierzą w Boga i ci którzy co do istnienia Boga mają wątpliwości".

"Chrześcijańskie wartości są wyeksponowane w polskiej konstytucji" - zaznaczył Sellin.