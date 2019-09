​Sellin: Walczymy z błędnymi, antropologicznymi ideologiami

"Polska w Europie jest skazana na wielkość. Cywilizacja zachodu, najbardziej przyjazna człowiekowi, wymaga obrony, będziemy jej bronić" - powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin w sobotę po konwencji programowej PiS w Lublinie.

"Polska w Europie jest skazana na wielkość pod każdym względem. I wielkość polskiej gospodarki i siła wolności, której na pewno Polska będzie bronić nie tylko u siebie, ale też zachęcać do jej obrony naszych przyjaciół i partnerów w Europie" - powiedział Sellin dziennikarzom.

Zaznaczył, że "mamy coś takiego, co można nazwać kryzysem cywilizacji Zachodu". Jego zdaniem cywilizacja Zachodu jest "najbardziej przyjazna człowiekowi i ona wymaga obrony".

"My - wydaje mi się - że właściwie rozpoznajemy źródła tego kryzysu i będziemy zachęcać także naszych przyjaciół w Europie, żeby tak samo to rozpoznać i tak samo z tymi źródłami walczyć" - mówił.

"Nikt nie walczy z żadnym człowiekiem, walczymy z błędnymi, antropologicznymi ideologiami, które na przykład opowiadają, że płeć nie ma znaczenia, małżeństwo to jest coś innego niż związek jednej kobiety i jednego mężczyzny, który to związek ma perspektywę posiadania dzieci. To są błędne ideologie" - dodał Sellin.