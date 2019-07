"Myślę, że prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz będzie nam dziękować za kilka lat, że wreszcie Westerplatte wygląda godnie - bez wstydu, zażenowania, bo tak, niestety, wygląda dziś" - powiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin. Zaznaczył, że Gdańsk miał ćwierć wieku na zbudowanie muzeum.

W piątek Sejm przyjął poprawki Senatu do specustawy w sprawie budowy Muzeum Westerplatte i teraz trafi ona do podpisu prezydenta. W sobotę Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, że wysłała list do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o zawetowanie specustawy o Westerplatte lub też skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.

Sellin, odnosząc się do apelu Dulkiewicz, powiedział, że "odnotował w ubiegłym tygodniu informację o tym, że prezydent jest gotowy w miarę szybko podpisać ustawę o budowie Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939". "Wydaje mi się, że dla każdego, kto myśli o tym, żeby Polska polityka historyczna i święte miejsca dla Polaków, wyglądały godnie i żeby pracowały też na wiedzę na nasz temat w kraju i świecie, oczywiste jest, że wreszcie takie muzeum powinno powstać" - podkreślił wiceminister.

"Na zasadzie pomocniczości wkracza władza państwowa"

Jak zauważył, miasto Gdańsk miało możliwość przez ponad ćwierć wieku zbudowania takiego muzeum. "Nie zbudowało, więc - na zasadzie pomocniczości - wkracza władza państwowa - rząd, ministerstwo, inwestor dobry, czyli Muzeum II Wojny Światowej. Zbudujemy to muzeum" - zapewnił wiceszef MKiDN. "Myślę, że pani prezydent będzie nam dziękować za kilka lat, że wreszcie to miejsce wygląda godnie - bez wstydu, bez zażenowania, bo tak, niestety, wygląda dziś" - dodał Sellin.

Wmurowanie kamienia węgielnego

Wiceminister zaprosił także prezydent Gdańska na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939, która odbędzie się 1 września na terenie półwyspu Westerplatte, przy elektrowni, oryginalnym budynku z 1939 r.

Zaproszenia dla Dulkiewicz

Sellin powtórzył także prośbę do prezydent Dulkiewicz o "oddelegowanie czterech osób, przez nią wskazanych, do komitetu budowy Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939" oraz o "oddelegowanie, jakiejś osoby przez nią wyznaczonej, do Rady Muzeum II Wojny Światowej". Jak mówił, "ta prośba jest właściwie formułowana od dwóch lat". "Na terenie Gdańska istnieje wspaniałe muzeum, a miasto nie oddelegowało, mimo naszych próśb, swojego przedstawiciela do rady tego muzeum" - wyjaśnił wiceminister.

"Zapraszam panią prezydent do uczestnictwa w wielkim widowisku wodno-lądowym - 23 sierpnia, powtarzanym przez dwa kolejne wieczory, upamiętniającym 80. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow w Gdańsku. Zapraszam na konferencję międzynarodową poświęconą tej 80. rocznicy paktu Ribbentrop-Mołotow, w której będą uczestnicy z krajów pokrzywdzonych przez ten pakt - od Finlandii po Rumunię" - wymieniał Sellin.

Jak dodał, w związku z tym, iż wraz z premierem wezmą udział w uroczystościach organizowanych przez prezydent Dulkiewicz 1 września o godz. 4.45 przy pomniku na Westerplatte, zaprasza prezydent Gdańska do uczestnictwa w otwarciu wystawy poświęconej walce Polaków w czasie II wojny św. w Muzeum II Wojny Światowej. "Wystawie, która będzie multiplikowana w kilkudziesięciu placówkach dyplomatycznych Polski, przypominających naszą historię w świecie" - mówił.

"Zapraszam również na koncert w tym dniu organizowany przez muzeum. Zapraszam do odsłonięcia pomnika Witolda Pileckiego w Gdańsku - 17 września, w 80. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę" - mówił Sellin. "Liczę na to, iż sprawy Westerplatte, rocznicy wszystkich uroczystości, nie będą nas dzielić, tylko będą łączyć" - podkreślił.

Spór o Westerplatte

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - w myśl jej autorów, posłów PiS - ma usprawnić budowę plenerowego Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Posłowie PiS chcą m.in., by Westerplatte - lepiej niż dotychczas - ukazywało heroizm polskich żołnierzy, którzy w 1939 r. stawili opór w tym miejscu po agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Ich zdaniem, teren ten nie jest należycie wykorzystany dla polskiej pamięci.

Specustawa zakłada budowę na terenie Westerplatte placówki muzealnej, która ma być oddziałem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Placówka miałyby działać na terenach dziś będącym w gestii m.in. wojska i Straży Granicznej, ale też tych należących do miasta Gdańsk. Wśród tych ostatnich terenów są m.in. działki, na których zlokalizowana jest Wartownia nr 1, relikty budowli obronnych stanowiących niegdyś elementy wojskowej składnicy, a także wzgórze z Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.

Grunty na półwyspie Westerplatte należą do kilkunastu właścicieli - są wśród nich m.in. Straż Graniczna, a także prywatne i państwowe firmy. Jednak większość terenu, na którym w okresie międzywojennym działała Wojskowa Składnica Tranzytowa, należy dziś do miasta Gdańsk.

Władze Gdańska, a także część środowiska muzealników i historyków, krytykuje specustawę. Zdaniem Dulkiewicz, ustawa ta jest próbą przejęcia Westerplatte przez władzę centralną. Prezydent Gdańska prezentowała swoje stanowisko m.in. pod koniec czerwca na spotkaniu z wiceministrem kultury Jarosławem Sellinem. Wiceszef MKiDN zaproponował po rozmowie, by przedstawiciele miasta Gdańsk weszli do komitetu honorowego budowy Muzeum Westerplatte i mieli wpływ na jego kształt. Prezydent Gdańska poinformowała z kolei po spotkaniu, że złożyła Sellinowi ofertę, by tereny miasta nadal pozostały jego własnością i zostały wniesione do powstającego Muzeum Westerplatte, a sama instytucja była współtworzona i współprowadzona przez samorząd i stronę rządową.