Senacka Komisja Zdrowia chce dodatkowo 1,95 mld zł na onkologię

Senacka Komisja Zdrowia poparła w środę poprawkę złożoną przez senatorów KO do projektu budżetu na 2020 rok, zakładającą przekazanie 1,95 mld zł na profilaktykę i leczenie chorób nowotworowych. Głosowano też wnioski o odrzucenie ustawy o prozdrowotnych wyborach konsumenta i o jej przyjęcie. Oba nie uzyskały większości.

Zdjęcie W imieniu Koalicji Obywatelskiej poprawkę złożyła senator Beata Małecka Libera (na zdj.) /STEFAN MASZEWSKI/REPORTER /Reporter

Poprawka zakłada przesunięcie w budżecie z działu dotacje i subwencje 1,95 mld zł na program polityki zdrowotnej i leczenie chorób nowotworowych.

Reklama

W imieniu Koalicji Obywatelskiej poprawkę złożyła senator Beata Małecka Libera (KO).

Wiceminister Cieszyński ocenił, że poprawka jest bezzasadna. "Uzasadnienie powinno określać, na co zostaną przeznaczone te środki. Jeżeli mówimy o Narodowej Strategii Onkologicznej, to tam wszystkie środki - pięć mld zł - są przekazane na konkretne cele i wiemy, w jaki sposób te pięć mld zł wesprze polską onkologię" - przekonywał. Według niego poprawka KO nie uzasadnia w sposób wystarczający, na co środki zostaną przeznaczone.

Poprawka będzie jeszcze przedmiotem dyskusji na posiedzeniu senackiej komisji budżetu i finansów publicznych.

Nowelizacja ustawy o prozdrowotnych wyborach konsumenta

Kolejnym punktem porządku obrad komisji była nowelizacja ustawy o prozdrowotnych wyborach konsumenta.

Wiceminister powoływał się na raport NFZ o otyłości polskich dzieci. "Polskie dzieci należą do najszybciej tyjących w Europie. Trzy mln osób w Polsce cierpi na cukrzycę. Gdybyśmy ograniczyli spożycie cukru, moglibyśmy uniknąć 140 zgonów rocznie" - powiedział.

"Mamy wątpliwości, czy skutek zdrowotny osiągniemy, i czy podatek nałożony na pewna grupę napojów i soków spowoduje, że spadnie otyłość i nadwaga, i czy środki z tego uzyskane będą dedykowane do walki z nadwagą i problemem alkoholizmu" - powiedziała senator Libera.

Wniosek poddano głosowaniu. Za odrzuceniem ustawy głosowały cztery osoby, cztery były przeciw, jedna wstrzymała się od głosu. Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosy rozłożyły się tak samo. Oznacza to, że żaden z wniosków nie uzyskał większości. W sprawozdaniu, zgodnie z regulaminem, umieszczono oba wnioski.