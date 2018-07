Senat odrzuci projekt prezydenta? "Mielibyśmy do czynienia z sytuacją trudną"

"Gdyby Senat odrzucił projekt postanowienia prezydenta o zarządzeniu referendum ws. zmian w konstytucji, mielibyśmy do czynienia z sytuacją trudną i bardzo kontrowersyjną w oczach wielu milionów Polaków, którzy referendum oczekują" - powiedział w poniedziałek wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

We wtorek o godz. 16 Senat zajmie się projektem prezydenta Andrzeja Dudy o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w dniach 10-11 listopada 2018 roku dotyczącego zmian w konstytucji. Przed posiedzeniem Senatu dojdzie do spotkania senatorów PiS ze ścisłym kierownictwem partii.

Jest "plan B"?

Pytany o "plan B" na wypadek, gdyby Senat nie zaakceptował prezydenckiej propozycji Mucha stwierdził, że gdyby wynik głosowania w tej sprawie był negatywny, "mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, która jest rzeczą trudną i która pewnie będzie bardzo kontrowersyjna w oczach wielu milionów Polaków, którzy oczekują tego referendum". Zastrzegł, że scenariusz odrzucenia wniosku prezydenta przez Senat uznaje za "mniej prawdopodobny".

Prezydencki minister wyraził jednocześnie przekonanie, że senatorowie będą podejmować swoje decyzje "suwerennie", dokonując oceny wszystkich okoliczności. "Ja na pewno, dopóki to głosowanie jest przed nami, będę namawiał wszystkich ze wszystkich sił, żeby poparli inicjatywę prezydenta i jestem przekonany, że to oddanie Polakom możliwości wypowiedzenia się w sprawie zmiany konstytucji to jest coś, czego dzisiaj społeczeństwo oczekuje" - zaznaczył Mucha.

Projekt postanowienia prezydenta

W piątek w Senacie został złożony projekt postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w dniach 10-11 listopada 2018 roku dotyczącego zmian w konstytucji. W prezydenckim projekcie postanowienia ws. referendum znalazło się 10 pytań, m.in. o to, czy Polacy są za uchwaleniem nowej konstytucji, czy są za systemem prezydenckim, gabinetowym czy pozostawieniem obecnego modelu. Wśród pytań referendalnych są m.in. te o konstytucyjne zagwarantowanie nienaruszalności praw rodziny do świadczeń z programu 500 plus, prawa do emerytury nabywanego w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu. Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.