17 i 18 października - to najbardziej prawdopodobny termin wznowienia obrad Senatu już po wyborach parlamentarnych - ustalił dziennikarz RMF FM. Senatorowie spotkają się dziś przy Wiejskiej, ale wzorem posłów, mają przerwać posiedzenie.

Zdjęcie Senacka sala obrad /Stefan Maszewski /Reporter

Przypomnijmy, że w Sejmie domagał się tego szef klubu PiS i wicemarszałek Ryszard Terlecki. To pierwsza taka sytuacja w najnowszej historii.



Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść dziś rano. Przed rozpoczynającymi się o godzinie 11 obradami, zbierze się prezydium Senatu i zdecyduje w tej sprawie.



Jak mówią nieoficjalnie dziennikarzowi RMF FM niektórzy senatorowie, zostali oni uprzedzeni, że czwartek i piątek po wyborach parlamentarnych - to dni najpoważniej brane pod uwagę.



Nie wszystkim podoba się taki pomysł przerywania obrad. Część senatorów - po wyborach - nie zasiądzie już w ławach senackich. W kuluarach mówi się, że niektórzy mogą nie wziąć udziału w obradach po przerwie, a gdyby tak się stało, to może zabraknąć kworum.



Taki scenariusz mógłby oznaczać, że Senat nie rozpatrzy ustaw przyjętych wcześniej przez Sejm.

"Po prostu Polska". Debaty wyborcze RMF FM

Reklama

W poniedziałek 30 września o godz. 18 zapraszamy na trzecią przedwyborczą debatę z cyklu "Po prostu Polska". Do dyskusji zaprosimy przedstawicieli wszystkich pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych.

Ostatnio politycy dyskutowali o praworządności.

Transmisję będziecie mogli śledzić na RMF24, dziennik.pl i Interia.pl