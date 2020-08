Senator Jacek Bury składa wniosek o odrzucenie "ustawy podwyżkowej"

Senator KO Jacek Bury przygotował wniosek o odrzucenie w całości ustawy zajadającej podwyżki wynagrodzenia dla najważniejszych osób w państwie. Wniosek jeszcze dziś zostanie złożony do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Zdjęcie Senator KO Jacek Bury /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

W poniedziałek po południu Senat zajmie się ustawą autorstwa PiS, przewidującą wysokie podwyższenie wynagrodzenia między innymi dla prezydenta, premiera, marszałków, ministrów i parlamentarzystów. Projekt w piątek (14 sierpnia) błyskawicznie przeszedł przez Sejm.



"Za" odpowiedzieli się posłowie PiS i większość opozycji, przeciw było 33 posłów ( w tym cała Konfederacja).

W klubie KO za podwyżkami była zdecydowana większość PO, natomiast przeciw Zieloni (Tomasz Aniśko, Małgorzata Tracz i Urszula Zielińska) oraz współpracujący z nimi posłowie, tacy jak Franciszek Sterczewski czy Klaudia Jachira.

Postawa posłów opozycji spotkała się ze zdecydowaną krytyką. Niektórzy politycy PO zamieścili w mediach społecznościowych wpisy, w których tłumaczą swoją postawę i przepraszają wyborców. Z kolei Tomasz Cimoszewicz oświadczył, że "czas się rozstać i pożegnać" z Platformą.



"Mam nadzieje, że uratujemy w Senacie wizerunek opozycji" - napisał na Facebooku.

"Nie można zgodzić się na takie duże podwyżki w czasie kryzysu i największej recesji od czasów transformacji. Senatorowie muszą pokazać szacunek do obywateli, ale i do legislacji. Skoro posłom nie przeszkadzał szybki tryb i swoisty zamach stanu to my w Senacie musimy zatrzymać to szaleństwo" - czytamy we wcześniejszym wpisie senatora.