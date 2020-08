Senator Jacek Bury "zdziwiony zachowaniem opozycji"

Chociaż jest mi daleko do prezydenta Andrzeja Dudy, to z szacunku do urzędu głowy państwa nie mogę odmówić udziału w jego zaprzysiężeniu - napisał w mediach społecznościowych senator Jacek Bury (KO).

Senator KO Jacek Bury: Z szacunku do urzędu głowy państwa nie mogę odmówić udziału w jego zaprzysiężeniu

Senator Bury na Facebooku odniósł się do tematu "Bojkot Zgromadzenia Narodowego, na którym zostanie zaprzysiężony prezydent Andrzej Duda!"

"Od kilku dni ze zdziwieniem obserwuję zachowanie części opozycji w tej sprawie. Dlaczego? Ponieważ to jest polityka wykluczania ludzi o odmiennych poglądach (wyborców Dudy), których stygmatyzujemy w oczach naszych wyborców. Mam mnóstwo zastrzeżeń do tej kampanii i uważam, że PiS zmanipulował i okłamał wiele osób o czym wszyscy się przekonujemy już dziś (np. zamykanie kopalń) a jeszcze bardziej zobaczymy to w najbliższej przyszłości, gdy kryzys pokaże swoje prawdziwe oblicze. Pewnie usłyszę za chwilę, że przecież Andrzej Duda łamie konstytucję i pójście na jego zaprzysiężenie to legitymizacja zachowań głowy państwa" - napisał Bury.

Jak podkreślił, wchodząc do polityki wyraźnie podkreślał, że nigdy nie zgodzi się na jakąkolwiek formę wykluczania i dzielenia ze względu na poglądy. Zdaniem senatora, "w polskiej polityce za dużo jest zacietrzewienia, a za mało dyskusji o realnych problemach", a politycy codziennie chcą "polaryzować scenę fundując kolejne spektakle ze swoim udziałem".

"Chociaż jest mi daleko do prezydenta Dudy, który w pierwszej kadencji dał się głównie poznać jako 'długopis' Jarosława Kaczyńskiego, to z szacunku do urzędu głowy państwa nie mogę odmówić udziału w jego zaprzysiężeniu" - napisał.

Według senatora, opozycja dostała w wyborach prezydenckich bardzo dobry wynik.

"Jest w Polsce wielu racjonalnych i odpowiedzialnych ludzi i nie zniechęcajmy ich do zaangażowania w życie społeczne i polityczne poprzez prowadzenie wojny polsko-polskiej. Warto mądrze budować a nie marnować energię na potyczki, które mają spełnić oczekiwania ego i dumy poszczególnych liderów" - czytamy.

Andrzej Duda złoży w czwartek przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpocznie drugą, pięcioletnią kadencję prezydencką; wygłosi orędzie przed ZN i przejmie zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Z uwagi na epidemię koronawirusa podczas uroczystości w Sejmie obowiązywać będą szczególne środki ostrożności.