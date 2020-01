Senatorowie PiS o opinii Komisji Weneckiej: "Oburzająca", "kagańcowa"

Opinia Komisji Weneckiej w sprawie nowelizacji ustaw sądowych to opinia "kagańcowa", która ubezwłasnowolnia suwerenny parlament polski w przeprowadzaniu reformy sądownictwa - podkreślił w czwartek senator PiS Marek Pęk. Senator Michał Seweryński ocenił, że opinia ta jest oburzająca.

Zdjęcie Senator PiS Marek Pęk / Wojciech Olkuśnik /PAP

Na konferencji prasowej senatorowie PiS ocenili, że czwartkowa opinia Komisji Weneckiej jest zdumiewająca. "Ja mogę powiedzieć, ryzykując, że nawet oburzająca, ponieważ wzywa się nas w tej opinii, delikatnie mówiąc, rekomenduje się, żebyśmy rezygnowali ze wszystkich reform, które do tej pory przeprowadziliśmy" - powiedział senator PiS Michał Seweryński.

Reklama

Senator Pęk - nawiązując do określenia nowelizacji ustaw sądowych używanego przez niektórych z jej przeciwników - ocenił, że opinia Komisji Weneckiej to "opinia kagańcowa". "To jest opinia, która ubezwłasnowolnia suwerenny parlament polski w przeprowadzaniu reformy, której materia jest przeznaczona właśnie do realizacji przez parlamenty narodowe" - podkreślił senator.

Jego zdaniem, zakwestionowanie przez Komisję wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym sposób obsadzania KRS jest zgodny z konstytucją, jest skandaliczne. "Skandaliczny jest również kategoryczny ton tej opinii, która wręcz rekomenduje nam konkretne kroki. To nie jest opinia, to jest tak naprawdę polecenie" - powiedział.

Senatorowie PiS stwierdzili, że ich rozmowa z przedstawicielami KW nie miała sensu i w żaden sposób w opinii nie są odzwierciedlone ich tłumaczenia na temat celu noweli, jej przepisów i podstaw prawnych.

"Mamy takie głębokie wrażenie, że ta opinia była napisana, zanim jeszcze przedstawiciele Komisji Weneckiej przyjechali tutaj z nami rozmawiać" - podkreślił senator.

Komisja Wenecka oceniła w wydanej w czwartek opinii na temat nowelizacji ustaw sądowych, że niektóre z zapisów przyjętych przez Sejm mogą być postrzegane jako dalsze osłabienie niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zarekomendowała, by nie przyjmować zapisów w sprawie rozszerzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Nowelą zajmuje się na obecnym posiedzeniu Senat.