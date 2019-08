Seria leku Thiogamma wycofana z aptek

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) wycofał z obrotu na terenie Polski tabletki Thiogamma, stosowane w zaburzeniach czucia związanego z polineuropatią cukrzycową. Stwierdzono w nich wadę jakościową.

Decyzja GIF dotyczy produktu leczniczego Thiogamma, 600 mg, 60 powlekanych tabletek, o numerze serii 15E138 i terminem ważności 04.2020. Podmiotem odpowiedzialnym jest Wörwag Pharma GmbH&Co. KG, Niemcy.

Neuropatia cukrzycowa to jedno z najczęstszych powikłań cukrzycy. Polega na uszkodzeniu obwodowych nerwów czuciowych, ruchowych, ale też nerwów autonomicznych, które unerwiają wiele narządów wewnętrznych i regulują procesy fizjologiczne. Neuropatia cukrzycowa występuje u około połowy diabetyków.

Może pogarszać tolerancję wysiłku fizycznego, opóźniać gojenie się ran, przyczyniać do zmniejszonej potliwości, obrzęków i powodować wiele innych problemów. Prowadzi do tak zwanego zespołu stopy cukrzycowej, który jest główną przyczyną amputacji nóg. Jeśli neuropatia dotyczy nerwów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie serca, może dojść do bezobjawowego zawału.