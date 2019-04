- Minister Anna Zalewska pierwszego września powinna stać pod szkołą i patrzeć w oczy rodziców, dzieci i nauczycieli. Nie jeść mule w Brukseli – powiedział w rozmowie z Radiem Zet wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak.

Zdjęcie Wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak /Rafał Oleksiewcz /Reporter Czy weźmiesz udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy weźmiesz udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja? Tak 91% Nie 8% Jeszcze nie wiem 1%

głosów: 171

Siemoniak skomentował w Radio Zet toczące się rozmowy strony rządowej z nauczycielami. "Chodzi o bardzo poważne sprawy, sprawy nauczycieli, ale też i dzieci, przyszłości polskiej szkoły" - stwierdził dodając, że negocjacje prowadzi wicepremier Beata Szydło, ponieważ minister Zalewska jest "skompromitowana".

Reklama

"Minister edukacji na drugim planie, nie dziwię się zresztą, że ją się chowa - jest postacią tak skompromitowaną, że sam jej widok już ludzi, a zwłaszcza nauczycieli, irytuje. Odwoływane są jej spotkania..." - powiedział wiceprzewodniczący PO.

"Minister Zalewska (...) ucieka do Brukseli, chce wyjechać do Brukseli, nie chce patrzeć jako minister, co się będzie we wrześniu działo, kiedy się skumulują roczniki. Pani Zalewska powinna 1 września o 8. rano stać pod szkołą i patrzeć w oczy rodziców i dzieci, i nauczycieli tego dnia, a nie jeść mule w Brukseli tego dnia" - stwierdził w Radio Zet.

Siemoniak poinformował również, że kolejny wniosek o wotum nieufności dla minister Zalewskiej zostanie złożony "w tym tygodniu".