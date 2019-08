Silny deszcz i burze z gradem. IMGW wydał alerty drugiego stopnia

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w poniedziałek w województwach: małopolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim i południowo-wschodnich powiatach woj. mazowieckiego.

Zdjęcie Burze nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenia / Arkadiusz Ziolek /East News

Na tych obszarach prognozowane są burze z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm. Porywy wiatru lokalnie osiągną prędkość do 110 km/h. Miejscami spadnie grad.

Z kolei w woj. śląskim obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami. W trakcie opadów będzie też wiało do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h.

Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

