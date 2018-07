Sinice w Bałtyku. Zakaz kąpieli od Białogóry aż po Juratę

Nad Bałtykiem, od Białogóry aż po Półwysep Helski, kolejny dzień powiewają czerwone flagi. Słoneczna pogoda i upały dopisują, ale warunki w morzu nie pozwalają urlopowiczom na beztroskie kąpiele. Z powodu zakwitu sinic zamknięto w Polsce ponad trzydzieści kąpielisk.

Zdjęcie Kąpieliska nad Bałtykiem zamknięte z powodu zakwitu sinic /Fot. Karolina Misztal /Reporter

Sytuacja nad Bałtykiem może się zmienić w każdej chwili. Wiatr i prądy morskie powodują, że skupiska sinic mogą szybko się przemieszczać. Z godziny na godzinę jedne kąpieliska są otwierane, a na innych ratownicy wywieszają czerwone flagi.

Obecnie nad polskim morzem zamkniętych jest kilkadziesiąt kąpielisk - od Białogóry aż po kilka miejsc na Półwyspie Helskim oraz Trójmiasto.



- Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Sinice występują w całym Trójmieście i to nas najbardziej boli. Kiedy zajęta jest Zatoka Gdańska, to zakwit utrzymuje się dość długo - mówi Anna Obuchowska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Gdańsku.

Jak dodaje, masowe zakwity sinic są jednak obserwowane co roku, dlatego aktualna sytuacja nie jest niczym nadzwyczajnym.

- W tym roku jest o tyle inaczej, że zakwitem sinic zostały zajęte kąpieliska od strony otwartego morza. To zdarza się dosyć rzadko - podkreśla.

Woda przypomina "zieloną zupę"

Zakwit sinic w wodzie sprawia, że staje się ona mętna i zaczyna przypominać "zieloną zupę" - podkreślają ekolodzy z WWF Polska.

Z powodu masowego namnażania się glonów woda może przybierać brązowawy, czerwonawy, zielonawy lub żółtawy odcień. Zakwity mogą też tworzyć charakterystyczną pianę na brzegu, a w czasie bezwietrznej pogody sinice unoszą się na powierzchni, tworząc tzw. kożuchy. Wyglądają wtedy jak rozlana farba.



Sanepid przypomina, że niektóre sinice produkują toksyny. W związku z tym apeluje się do plażowiczów, by nie wchodzili do wody o zmienionej barwie i nieprzyjemnym zapachu.

- Trudno dziwić się ludziom, którzy przyjeżdżają nad morze z południowej Polski i chcą korzystać ze wszystkich dobrodziejstw. Jeśli jednak woda jest objęta zakwitem, to bardzo uczulamy, by do niej nie wchodzić. I nie mówimy tu o karaniu mandatami, tylko o zdrowym rozsądku. Jeśli ktoś zdecyduje się na kąpiel w takiej wodzie, to - niestety - może się to odbić na jego zdrowiu - podkreśla Anna Obuchowska z WSSE.

Sinice niebezpieczne dla zdrowia

Sanepid przypomina, że toksyny wytwarzane przez sinice są niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Kąpiele pomimo wywieszonych czerwonych flag mogą grozić poważnymi konsekwencjami.

Sinice wywołują m.in wysypki skórne, swędzenie i łzawienie oczu, gorączkę, bóle mięśni i stawów, a także poważne kłopoty żołądkowe w przypadku połknięcia wody, m.in. biegunkę, wymioty czy bóle brzucha.

Zdjęcie Zakwit sinic, zdj. ilustracyjne / Stanislaw Bielski / Reporter

Zamknięte kąpieliska

Poniżej publikujemy listę zamkniętych kąpielisk (stan na 24 lipca, godz. 13.00):

Kąpielisko w Białogórze

Karwia wejście nr 45

Karwia wejście nr 43

Jastrzębia Góra wejście nr 22

Jastrzębia Góra wejście nr 23

Gdynia Babie Doły

Gdynia Śródmieście

Gdynia Redłowo

Gdynia Orłowo

Sopot-Kamienny Potok-Koliba

Sopot-Hotel Sopot-Beach Club

Sopot-Hotel Haffner-Esentra

Sopot-Park Północny I

Sopot-Park Północny II

Sopot-K22

Sopot-Łazienki Południowe

Sopot-EKO-Tropikalna Wyspa

Sopot-Plaża Rybaki

Sopot-32A-33

Gdańsk Jelitkowo

Gdańsk Klipper Jelitkowo

Molo Gdańsk Brzeźno

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno

Gdańsk Stogi

Gdańsk Sobieszewo

Gdańsk Orle

Gdańsk Świbno

Jastarnia "Ogrodowa"

Jastarnia "Nadmorska-Plażowa"

Jastarnia "Zdrojowa"

Jastarnia "Leśna"

Jurata "Międzymorze"

Kąpielisko nad Jeziorem Żarnowieckim w Lubkowie-DPS



Mapa kąpielisk jest na bieżąco aktualizowana TUTAJ.