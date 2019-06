Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec ma obradować w Szczecinie - informuje portal wSzczecinie.pl. Na Facebooku organizowany jest protest przeciwko zjazdowi polityków AfD w tym mieście.

Zdjęcie AfD, zdjęcie ilustracyjne /AFP

90 niemieckich deputowanych - ze względu na odmowę w niemieckich hotelach - ma się spotkać w Szczecinie w sobotę.



Informację na ten temat jako pierwszy podał na swoim facebookowym profilu szczeciński działacz związkowy Sebastian Sahajdak, powołując się na doniesienia RedaktionsNetzwerk Deutschland.

"To co ma się stać w Szczecinie - zjazd polityków AfD - winno być poważnie potraktowane przez władze Polski oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. O sprzeciwie obywatelskim także warto wspomnieć" - napisał Sebastian Sahajdak.

Zachodniopomorscy politycy są oburzeni całą sytuacją.

- Jest to wydarzenie bez precedensu - powiedział portalowi wSzczecinie.pl poseł PiS Sylwester Chruszcz. - Dziwna sytuacja, powinny się jej przyjrzeć służby. To jest chichot historii, że w Szczecinie ma obradować partia, której niektórzy politycy sławią żołnierzy Wermachtu - dodaje.

Na Facebooku organizowany jest protest przeciwko zjazdowi polityków AfD w Szczecinie.



"Dotarła do nas informacja, że AfD chciała wynająć salę w Radissonie, ale hotel odmówił" - piszą organizatorzy protestu. Dostali informację, że w grę wchodzą dwa inne hotele.

"W związku z tym, spotykamy się jutro (30 czerwca) pod Radissonem o godz. 9:00, żeby stamtąd pojechać samochodami pod któryś z tych hoteli. Do jutra spróbujemy dowiedzieć się który. Kto może, niech przyjdzie autem, żeby zabrać jak najwięcej osób" - apelują organizatorzy protestu.



AfD to niemiecka eurosceptyczna i konserwatywna partia polityczna. Jej przedstawiciele mieli w przeszłości kłopoty ze znalezieniem pokojów ze względu na swoje poglądy.



Kontrowersje budzi także stosunek AfD do nazistowskiej przeszłości Niemiec oraz do Polaków. Wiceszef AfD Alexander Gauland powiedział we wrześniu 2017 roku: "Niemcy mają prawo być dumni ze swoich żołnierzy, którzy służyli podczas II wojny światowej"

Jak informuje Radio Szczecin, powodem zorganizowania spotkania polityków AfD w Szczecinie jest także fakt, że dostępne w Polsce pokoje są tańsze niż w Niemczech.