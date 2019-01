Do aresztu trafił 51-letni bezdomny mężczyzna, który w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie groził jego pracownicom pozbawieniem życia - poinformowała w poniedziałek będzińska policja.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Mężczyzna wywołał awanturę w ośrodku. W jej trakcie zapowiedział, że postąpi z kobietami tak jak sprawca ataku na prezydenta Gdańska. Kiedy wyszedł, kobiety powiadomiły policję.

Reklama

Dane mężczyzny i jego rysopis trafiły do wszystkich będzińskich patroli. Mężczyzna wpadł w ręce policjantów, gdy czekał na przystanku na autobus. Funkcjonariusze doprowadzili go do będzińskiego sądu, a ten zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.