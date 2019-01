W blisko jednej trzeciej skontrolowanych w woj. śląskim escape roomów stwierdzono różnego rodzaju nieprawidłowości, siedem z nich trzeba było zamknąć – poinformował w piątek wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz przedstawiciele straży pożarnej i nadzoru budowlanego.

Zdjęcie Straż pożarna, zdjęcie ilustracyjne /Marek Lasyk /Reporter

Po tragedii w Koszalinie, gdzie w escape roomie wybuchł pożar, w wyniku którego zginęło pięć 15-latek, na polecenie MSWiA straż pożarna i przedstawiciele nadzoru budowlanego w Śląskiem skontrolowali dotychczas 76 tego typu obiektów.

Reklama

"W jednej trzeciej zostały wykazane nieprawidłowości - od tych poważnych, które skutkowały zamknięciem tych obiektów, do tych mniej poważnych, w przypadku których zostały nałożone mandaty karne" - powiedział Wieczorek. Wyraził przekonanie, że tragedia, do której doszło w Koszalinie, nie tylko podniosła świadomość społeczną, ale też wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników escape roomów.

Ma to też ułatwić rozporządzenie MSWiA, które ma unormować działanie tego typu obiektów. Ma ono sprawić, by we wszystkich tego typu miejscach były spełnione normy dotyczące ewakuacji i wymogi przeciwpożarowe. "Odpowiedzialność zarządców, tych, którzy tego typu działalność prowadzą lub zamierzają prowadzić, musi być szczególnie nastawiona na bezpieczeństwo użytkowników" - zaznaczył wojewoda.

Szef śląskiej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Kleszczewski powiedział, że strażacy sprawdzili w regionie dotychczas blisko 70 obiektów, w których było ok. 160 pokojów tematycznych. "Zostało nałożonych pięć mandatów karnych, siedem zostało zamkniętych" - powiedział komendant.

Kontrole strażaków obejmowały m.in. sprawdzenie warunków ewakuacji, wyposażenie lokalu w sprzęt gaśniczy, wymagane okresowe przeglądy instalacji użytkowych (gazowej, elektrycznej, przewodów wentylacyjnych i kominowych) oraz możliwość prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, w tym dojazdu do obiektu samochodów straży pożarnej.

Kleszczewski zaznaczył, że nie sprawdzono wszystkich zidentyfikowanych escape roomów. W czterech przypadkach osoby prowadzące te obiekty, dowiedziawszy się o kontrolach, rozwiązały lub zawiesiły działalność i nie udostępniły tych lokali. Jak powiedział komendant, 37 skontrolowanych obiektów w ogóle nie było przeznaczonych do takiej działalności. "W tych przypadkach zostały wydane decyzje, by (...) dostosować je do tego, by było w nich bezpiecznie. Nie oznacza to, że było w nich zagrożenie życia" - zaznaczył komendant.

Jak powiedziała zastępca wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w Katowicach Magdalena Macha, wśród wykrytych nieprawidłowości, poza uchybieniami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, znalazły się także braki dokumentacji - przeglądów okresowych, brak książki obiektu budowlanego, a w kilku przypadkach podejrzenie nielegalnej zmiany sposobu użytkowania oraz nielegalnej przebudowy. Podczas kontroli nadzór budowlany nałożył 15 mandatów.

W blisko 20 przypadkach nadzór budowlany prowadzi też lub rozpocznie postępowania administracyjne i w ich wyniku może dojść np. nałożenia na zarządców obowiązku przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania lub wykonania określonych prac budowlanych.

Strażacy apelują do osób korzystających w escape roomów i innych obiektów o sprawdzanie, czy znajdują się w nich wyjścia ewakuacyjne i gaśnice oraz o zgłaszanie nieprawidłowości. Uczestnicy konferencji sygnalizowali też, że czasem trudno "namierzyć" escape room, nie ma żadnej ewidencji takich obiektów. Apelowali o przekazywanie informacji na ten temat.

Termin "escape room" wywodzi się z gier komputerowych, w których zadaniem użytkownika jest ucieczka z zamkniętego pomieszczenia po rozwiązaniu logicznych zagadek i rebusów. Z czasem grę przeniesiono ze świata wirtualnego do prawdziwego. W Polsce moda na tę zabawę rozpoczęła się kilka lat temu, popularność zyskując głównie wśród młodzieży.