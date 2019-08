Sławomir Broniarz: Jestem za strajkiem w szkołach

"Jeśli taka będzie wola większości nauczycieli. Wszystko jest możliwe" - tak prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego odpowiada na pytanie o strajk w szkołach. "Każdy scenariusz jest możliwy" - podkreśla Sławomir Broniarz, gość Rozmowy w samo południe.

Zdjęcie Sławomir Broniarz /Michał Dukaczewski /Archiwum RMF FM

Broniarz przyznał jednocześnie, że gdyby to miała być jego jednoosobowa decyzja, to opowiedziałby się za strajkiem w szkołach. "Jestem zwolennikiem, byśmy się w październiku o to pokusili" - powiedział. Decyzję co do formy protestu nauczycieli mamy poznać 16 września.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sławomir Broniarz: Wszystko jest możliwe. Jestem za strajkiem w szkołach RMF

