"Nie zostałem dopuszczony przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek do wtorkowych obrad Sejmu, mimo że byłem oddelegowany przez klub KO" - napisał na Twitterze poseł PO Sławomir Nitras. Według szefa CIS Andrzeja Grzegrzółki, "powodem było zachowanie parlamentarzysty podczas poprzedniego posiedzenia".

Zdjęcie Sławomir Nitras /STANISLAW KOWALCZUK /East News

"To prawda. Nie zostałem dopuszczony przez Elżbietę Witek do obrad mimo, że zgodnie ze zmienionym regulaminem delegowały mnie posłanki i posłowie klubu KO. Podobnie potraktowano 100 senatorów, którzy przygotowali dobre rozwiązania na czas epidemii. Do kosza bez rozpatrzenia" - napisał Nitras na Twitterze.

Poseł dołączył do wpisu screena wiadomości wysłanej we wtorek pocztą elektroniczną do dyrektora Sekretariatu Posiedzeń Sejmu Dariusza Ziółkowskiego, w którym Magdalena Roguska z sekretariatu szefa klubu KO poinformowała, że na sali plenarnej w 9. posiedzeniu Sejmu będą uczestniczyć Borys Budka, Barbara Nowacka i Sławomir Nitras.

Dyrektor CIS o powodzie

Dyrektor CIS, komentując tę sytuację, przypomniał, że "z powodu zagrożenia koronawirusem na czas 9. posiedzenia Sejmu zdecydowano na jeszcze bardziej zdecydowane środki bezpieczeństwa i ostrożności".

"Uzgodniono obecność 12 posłów w Sali Posiedzeń plus Prezydium Sejmu oraz przedstawiciele Rady Ministrów. Wskazany poseł nie został zaakceptowany do reprezentowania klubu w Sali Posiedzeń. Bezpośrednim powodem było zachowanie parlamentarzysty podczas poprzedniego posiedzenia. Marszałek Sejmu - zgodnie z Regulaminem - jest odpowiedzialny za ochronę godności i powagi Izby oraz organizowanie prac posłów" - stwierdził Grzegrzółka.

Wtorkowe głosowanie

We wtorek po południu posłowie głosowali nad senackimi poprawkami do rządowych specustaw, z których składa się tzw. tarcza antykryzysowa. Sejm odrzucił poprawki Senatu skreślające z noweli specustawy zmiany w Kodeksie wyborczym i ustawie o RDS, a także część poprawek Senatu do specustawy o pomocy dla firm z powodu pandemii.

Posłowie odrzucili też większość poprawek Senatu do nowelizacji ustaw zdrowotnych, w tym poprawkę wprowadzającą cotygodniowe obowiązkowe badania na obecność koronawirusa dla personelu medycznego i pracowników placówek handlowych. Przyjęta została natomiast poprawka Senatu do ustawy rozszerzającej kompetencje PFR w związku z koronawirusem. Nowela czeka teraz na podpis prezydenta.

Obecne posiedzenie Sejmu zostało przerwane do piątku, do godz. 10.