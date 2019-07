Marszałek Sejmu latał rządowym samolotem ze swoją rodziną - tak przynajmniej twierdzi Sławomir Nitras. Poseł Platformy Obywatelskiej ujawnił dokumenty, z których wynika, że Marek Kuchciński kilka razy zabierał na pokład rządowego samolotu dla VIP-ów m.in. swoje dzieci. "Każda podróż charakter służbowy; obecność dodatkowych osób na pokładzie, nie wpływa w żadnej mierze na koszt przelotu" - komentuje Centrum Informacyjne Sejmu.

Zdjęcie Marszałek Sejmu Marek Kuchciński /Jan Bielecki /East News

Sławomir Nitras domaga się honorowej dymisji marszałka Sejmu oraz szczegółowych wyjaśnień. Nie wiadomo, czy rodzina Marka Kuchcińskiego pokrywała koszty korzystania z samolotów, które są przeznaczone dla najważniejszych osób w państwie.



Według posła każdy taki lot kosztuje około 100 tysięcy złotych. Chodzi głównie o połączenia pomiędzy Warszawą a Rzeszowem - rodzinnym miastem marszałka Sejmu.



Według polityków opozycji - druga osoba w państwie - traktuje rządowy samolot za miliardy złotych jak prywatną taksówkę.



- To co się dzieje to absolutny skandal. Pan marszałek Kuchciński właściwie każdego tygodnia korzysta z rządowego gulfstreama do celów absolutnie prywatnych, latając od Rzeszowa i z Rzeszowa do Warszawy - mówi w rozmowie z RMF FM Sławomir Nitras.



W czwartek Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że wszystkie loty Marka Kuchcińskiego miały charakter służbowy, a obecność dodatkowych osób na pokładzie nie wpływa na koszt przelotu.



Według Centrum Informacyjnego Sejmu "każda ze zrealizowanych samolotem rządowym podróży drugiej osoby w państwie miała charakter służbowy". Były to "podróże realizowane zazwyczaj w bezpośredniej styczności kalendarzowej z posiedzeniami Sejmu, co nakładało na Kancelarię Sejmu dodatkowe zadania o charakterze logistycznym".



"Kalendarz marszałka Sejmu jest bardzo napięty - realizuje on średnio ok. 30 spotkań służbowych w miesiącu, nie licząc obowiązków podstawowych związanych z funkcjonowaniem Izby" - czytamy w oświadczeniu. Jak zaznaczono, "podróże lotnicze, realizowane przy pomocy samolotów rządowych, są najbezpieczniejszym i najkorzystniejszym logistycznie sposobem na pogodzenie licznych obowiązków".



Odnosząc się do informacji, że marszałkowi Kuchcińskiemu w podróżach służbowych towarzyszą inne osoby, w tym członkowie rodziny, CIS podkreślił że "obecność dodatkowych osób na pokładzie nie wpływa w żadnej mierze na koszt przelotu".



"Z możliwości towarzyszenia marszałkowi Sejmu w podróżach korzystają zresztą przede wszystkim reprezentanci Izby, pracownicy Kancelarii Sejmu oraz funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, co ułatwia sprawną realizację programu podróży, a zarazem nie ma nic wspólnego z korzyściami o charakterze osobistym" - czytamy w komunikacie.



Patryk Michalski