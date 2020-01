"Stan zdrowia posła Sławomira Nitrasa już jest stabilny, wiem, że przechodzi badania" - powiedział w rozmowie z "Głosem Szczecińskim" Olgierd Geblewicz, szef Platformy Obywatelskiej w Szczecinie. W czwartek rano Nitras stracił przytomność w samolocie lecącym ze Szczecina do Warszawy.

"Jeszcze przed wyjazdem posła Sławomira Nitrasa na lotnisko w Szczecinie w czwartek rano rozmawiałem z nim. Było wszystko w porządku" - powiedział w rozmowie z GS24.pl Olgierd Geblewicz, szef Platformy Obywatelskiej w Szczecinie. "Z tego co wiem, zasłabł w samolocie" - dodał.

Do zdarzenia doszło w czwartek około godz. 10. Konieczna była interwencja służb medycznych.



Zdarzenie potwierdził rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki, nie podał jednak tożsamości pasażera. "Mogę potwierdzić, że w samolocie do Szczecina pasażer stracił przytomność. Konieczna była interwencja służb ambulatoryjnych. Później pasażer miał trafić do ambulatorium" - powiedział w rozmowie z TVP Info.