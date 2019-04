Z okazji 20-lecia Sojuszu Lewicy Demokratycznej zorganizowano w sobotę w Warszawie spotkanie obecnych i byłych polityków tej partii. - Nie można rozdzielić historii Rzeczpospolitej po 1989 roku od historii Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ludzie SLD odcisnęli na polskiej rzeczywistości wspaniały stempel swojej obecności - mówił Leszek Miller podczas sobotniej uroczystości.

SLD świętuje dwudziestolecie 1 9 Krzysztof Janik (L), Longin Pastusiak (2L), Jerzy Wenderlich (4L), Marek Borowski (5L), Włodzimierz Czarzasty (5P), Marcin Kulasek (4P), Leszek Miller (3P), Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska (2P) i Anna-Maria Żukowska (P) Autor zdjęcia: Paweł Supernak Źródło: PAP 9

Czarzasty: SLD to zwycięstwa, ale też kilka błędów

"20 lat SLD to wielkie zwycięstwa, Unia Europejska, to również konstytucja RP, to podpis Aleksandra Kwaśniewskiego pod umową z NATO, to jest także kilka błędów, które doprowadziły do tego, że nie jesteśmy w tej chwili w Sejmie" - mówił obecny lider Sojuszu Włodzimierz Czarzasty. Na scenę zaprosił m.in. byłych premierów Leszka Millera i Włodzimierza Cimoszewicza, byłych marszałków Sejmu i Senatu Marka Borowskiego i Longina Pastusiaka, byłego szefa Sojuszu Krzysztofa Janika oraz wdowy po nieżyjących politykach SLD - Marię Oleksy i Małgorzatę Sekułę-Szmajdzińską.

"SLD to jest również przyszłość, którą w najbliższych wyborach będziemy realizowali w ramach Koalicji Europejskiej. Ja i partia, którą reprezentuję, myślimy o przyszłości, ale historia daje nam tak naprawdę codziennie wielką siłę" - mówił Czarzasty. Dziś, dodał, władze partii mają świadomość, że "razem można więcej", więc przeprasza tych, którzy zostali przez nią skrzywdzeni, i zaprasza tych, którzy odeszli z innych względów.

Miller: Nie można rozdzielić historii ostatnich 30 lat od historii SLD

Były premier i pierwszy przewodniczący SLD Leszek Miller powiedział, że Sojusz był zawsze partią, która starała się łączyć, a nie odtrącać ludzi. "Jeśli dziś słyszymy, że Koalicja Europejska jest sztucznym tworem, to trzeba przypomnieć, że taka koalicja już kiedyś istniała - podczas referendum akcesyjnego w 2003 roku" - mówił. Wówczas, dodał, taką koalicję tworzyli ludzie, którzy opowiadali się za wejściem Polski do UE.

Wyrażał nadzieję, że podczas najbliższych wyborów europejskich Koalicja Europejska zdobędzie więcej mandatów niż jej największy przeciwnik - PiS. "Że wreszcie po latach supremacji PiS siła proeuropejska, nowoczesna, postępowa i światła wygra wybory w Polsce i pokona siły ciemności i wstecznictwa" - zaznaczył.

"Nie można rozdzielić historii Rzeczypospolitej po 1989 roku od historii SLD. Te dwie historie się splotły i ludzie SLD odcisnęli na polskiej rzeczywistości jakże wspaniały stempel swojej obecności" - podkreślał Miller.

Zwracał uwagę, że wszystkie podstawowe reformy, jakie w Polsce po 1989 roku następowały, były realizowane przy współudziale SLD, "a przy wchodzeniu do Unii Europejskiej był to udział decydujący".

Cimoszewicz: Jest szansa, by rządzących odsunąć od władzy

Były premier i marszałek Sejmu Włodzimierz Cimoszewicz wspominał z kolei czas, gdy w latach 1990-91 w Sejmie kontraktowym stał na czele Parlamentarnego Klubu Lewicy Demokratycznej (zrzeszającego byłych posłów PZPR), który aktywnie współuczestniczył we wszystkich reformach. "Ci ludzie robili to, głęboko przekonani, że ich przygoda z polityką kończy się wraz z kadencją Sejmu kontraktowego, którą sami skracali, przekonani, że Polsce jest to potrzebne" - powiedział.

"Zajmując się polityką, trzeba zdawać sobie sprawę, że społeczeństwa są zróżnicowane, ludzie mają różne poglądy, interesy i ci, którzy mają ambicję rządzenia, powinni umieć godzić te poglądy, godzić te interesy, szukać mądrych kompromisów. Do tego najlepiej nadają się szerokie porozumienia wyborcze" - mówił Cimoszewicz.

Dlatego, jak dodał, bardzo się cieszy, że z okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego taka koalicja powstała. Stwarza bowiem szansę, by obecnie rządzących "odsunąć od władzy i pociągnąć do odpowiedzialności za wszystkie naruszenia prawa".

Borowski: Nigdy nie odszedłem od lewicowej tradycji

Były marszałek Sejmu i obecny senator Marek Borowski mówił z kolei, że zebrani znają jego historię (w 2004 r. wystąpił z SLD i założył swoją partię SdPl), choć, jak podkreślał, nigdy nie odszedł od lewicowej tradycji. "Dziś jesteśmy w zupełnie nowych czasach, jesteśmy w zupełnie nowych warunkach i mamy zupełnie nowe wyzwania. Dzisiaj nie jest kwestią tworzenie wielu partii, które będą rywalizowały ze sobą, różniły się szczegółami, dzisiaj chodzi o to, by przywrócić Polsce to, co jest najważniejsze, co SLD przestrzegał przez wiele lat swojego funkcjonowania, a więc wartości demokratyczne, praworządność, szacunek dla wszystkich ludzi" - powiedział Borowski.

Sojusz Lewicy Demokratycznej powstał jako koalicja ugrupowań lewicowych (z najważniejszą rolą Socjaldemokracji RP) w 1991 roku. W 1993 roku wygrał wybory parlamentarze i w latach 1993-97 współrządził w koalicji z PSL. Jednolita partia SLD powstała w kwietniu 1999 roku, a w grudniu tego samego roku odbył się pierwszy kongres, który wybrał na przewodniczącego Leszka Millera. Komitet SLD-Unia Pracy wygrał wybory parlamentarne w 2001 roku z poparciem 41 proc. i rządził w latach 2001-05, początkowo w koalicji z PSL, potem w formule mniejszościowej. Od 2005 roku SLD był w parlamencie w opozycji, w 2007 roku w przedterminowych wyborach współtworzył koalicję Lewica i Demokraci, a w 2015 roku startował w ramach koalicji Zjednoczona Lewica, nie przekraczając progu wyborczego i nie wchodząc do Sejmu.