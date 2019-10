Marszałek Sejmu Elżbieta Witek tuż przed końcem swojej kadencji postanowiła zadbać o nowych posłów i powitać ich "na bogato". Zamówiła m.in. ananasy w syropie, wysokiej jakości suszone figi czy... żurek w proszku. Nie zabrakło także kawy, biszkoptów i galaretek. Produkty posłużą m.in. pracownikom sejmowej restauracji do stworzenia wymyślnych dań dla parlamentarzystów.

Zdjęcie Marszałek Sejmu Elżbieta Witek /Jacek Dominski/REPORTER /Reporter

Jednym z ostatnich przetargów, jakie ogłosiła Elżbieta Witek, a którego szczegóły można sprawdzić na stronie Sejmu, jest przetarg na "dostawę artykułów spożywczych dla punktów gastronomicznych Kancelarii Sejmu".

Reklama

Co znajdziemy w formularzach?

Marszałek Sejmu zamówiła 50 kg ananasów w syropie, 10 kg suszonych daktyli, 2 tys. sztuk dżemu, 100 kg galaretki wiśniowej, 50 kg galaretki o smaku cytrynowym i tyle samo o smaku agrestowym, truskawkowym i pomarańczowym. Do tego tysiąc sztuk kremu czekoladowo-orzechowego czy 40 litrów syropu malinowego. Żurku w proszku - 50 kilogramów.

Nie zabrakło również wielu kilogramów czekolad (np. 25 kg czekolady deserowej i pomarańczowej). Łącznie zamówiono około 10 ton słodkich produktów.

W dużej ilości zamówiono także kawę - 570 kg kawy ziarnistej do ekspresów kolbowych i automatycznych oraz 420 kg kawy do ekspresów przelewowych. Czekolady do automatu zamówiono 200 kg.

Marszałek Sejmu nie zapomniała także o herbacie. Tej czarnej, ekspresowej, zamówiła 35000 sztuk. Posłowie będą mogli raczyć się herbatą także w wielu smakach - m.in. o smaku cytrynowym i truskawkowym.

W Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie pojawiło się 11 października. Oferty można składać do wtorku, 22 października.