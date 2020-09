Każdy człowiek zasługuje na wolność, o którą warto walczyć. Bracia i siostry z Białorusi, wierzymy w Was, nie poddawajcie się, trwajcie w nadziei, że to czas na zmiany, że poświęcenie wielu z Was i determinacja w dążeniu do bycia wolnym człowiekiem, przyniesie wreszcie upragniony efekt. Nigdy się nie poddawajcie, nie jesteście sami !!!