​Słowa Roberta Biedronia wywołały oburzenie

"Tresowana" - tak o Barbarze Nowackiej wypowiedział się w Tok FM prezydent Słupska Robert Biedroń.

Zdjęcie Robert Biedroń /Adam Jankowski /Reporter

Co dokładnie powiedział Robert Biedroń?

Reklama

Jak cytuje Tok FM na Twitterze, prezydent Słupska stwierdził: "Tresowana przez was Barbara Nowacka przyłączyła się do Koalicji Obywatelskiej. A KO na tym nie zyskała, a wręcz straciła!".

Wypowiedź Biedronia wywołała burzę.

"R. Biedroń, który rzekomo chce zakładać partię postępową, bierze na sztandary prawa kobiet, mówi o 'tresowaniu B. Nowackiej'. Bo nie chciała z nim robić partii i poszła do KO. Przypominam: kobiety to nie zwierzęta tylko ludzie. To język pogardy, a tak po ludzku to jest bardzo małe" - skomentowała Renata Grochal z "Newsweeka".

"To jednak nie fake... Wstyd i obciach. Internet nie wybacza. Ale może Barbara Nowacka po raz ostatni Ci wybaczy. Przeproś" - napisał z kolei Dariusz Joński, współpracujący z Nowacką w Inicjatywie Polskiej.

"Tresowana?! Tego pana naprawdę niektórzy uważają za 'miłego postępowca'?" - dziwi się były rzecznik MSZ Marcin Bosacki.



--