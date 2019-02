Słowne przepychanki przed komisją śledczą ds. VAT

Komisja śledcza ds. VAT odrzuciła wniosek byłego wiceministra finansów Andrzeja Parafianowicza o wyłączenie ze środowego przesłuchania szefa komisji Marcina Horały (PiS). Pełnomocnik byłego wiceministra tłumaczył, że istnieje podejrzenie, że przewodniczący nie jest bezstronny.

Zdjęcie Przewodniczący komisji Marcin Horała podczas przesłuchania byłego wiceministra finansów i byłego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Andrzeja Parafinowicza / Tomasz Gzell /PAP

Po zaprzysiężeniu, a przed rozpoczęciem przesłuchania, pełnomocnik Andrzeja Parafianowicza - Głównego Inspektora Informacji Finansowej oraz Generalnego Inspektorem Kontroli Skarbowej w latach 2007-13 - złożył wniosek w sprawie wyłączenia Marcina Horały na podstawie ustawy o komisji śledczej.

Według pełnomocnika byłego wiceministra, w październiku 2018 roku na konferencji prasowej klubu PiS, Marcin Horała stwierdził, że Andrzej Parafianowicz "nie działał sam" i że można mieć uzasadnione podejrzenie niedopełnienia przez niego obowiązków. W konsekwencji miało to doprowadzić do szkód liczonych w dziesiątkach miliardów złotych.



Pełnomocnik Andrzeja Parafianowicza podkreślał, że wypowiedzi Marcina Horały przesądzały o tym, że Parafianowicz jest podejrzewany o przestępstwo i można mu przypisać indywidualną odpowiedzialność. "To nie tylko zniesławienie, ale i wątpliwość co do obiektywności przewodniczącego, który ujawnił swój pogląd przed rozpoznaniem sprawy, zatem jest domniemanie, że będzie zmierzał do potwierdzenia swojej tezy" - powiedział.



Szef komisji Marcin Horała potwierdził, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Andrzeja Parafianowicza. Zauważył też, że zarzuty nie zostały postawione, więc świadek nie jest podejrzany.



Komisja śledcza ds. VAT wniosek o wyłączenie Marcina Horały z przesłuchania Andrzeja Parafianowicza ostatecznie odrzuciła.



"W MF był mały entuzjazm ws. poprawienia sytuacji płacowej w UKS-ach"

"W resorcie finansów było zrozumienie problemu płac w Urzędach Kontroli Skarbowej; entuzjazm, by poprawić sytuację płacową UKS-ów był mniejszy z uwagi na ograniczony budżet ministerstwa - zeznał przed komisją śledczą ds. VAT były wiceminister finansów.



Przewodniczący komisji, poseł Marcin Horała (PiS) pytał Andrzeja Parafianowicza, czy "podejmował działania w celu polepszenia sytuacji kadrowo-płacowej" w UKS-ach w czasie, gdy kierował departamentem kontroli skarbowej w resorcie finansów.



Były wiceminister finansów odpowiedział, że w tej sprawie składał "wnioski" oraz podejmował "dyskusje" z ówczesnym dyrektorem generalnym MF. "Nie widać było szczególnego entuzjazmu; zrozumienie problemu tak, entuzjazm trochę mniejszy z uwagi na ograniczony budżet ministerstwa" - dodał, pytany o efekty swoich starań.



Andrzej Parafianowicz zeznał, że w czasie pełnienia przez niego funkcji wiceszefa resortu finansów zmieniono też system naliczania nagród dyrektorów UKS-ów. "Odeszliśmy od premiowania 'pustych decyzji' (...) W latach wcześniejszych, do 2008 roku, system premiowania polegał na tym, że premiowano za wyniki na piśmie, a nie za wyniki efektywnej ściągalności, egzekucji czy zabezpieczenia" - powiedział.



"Sytuacja polegała na tym, że UKS-y wydawały często decyzje absurdalne i wysyłały je do egzekucji do Urzędów Skarbowych. Z kolei Urzędy Skarbowe nie były w stanie tego egzekwować i to miało negatywny wpływ na wysokość ich premii. (...) Przez wiele lat tworzono taką fikcję i jeszcze potem zaczęto naliczać odsetki i ni z tego, ni z owego zrobiła się jakaś zaległość w miliardach"- tłumaczył b. wiceminister finansów. Według niego zaległości te były "nie do ściągnięcia".



Świadek Parafianowicz

Nazwisko b. wiceministra finansów Andrzeja Parafianowicza przewija się z zeznaniach wielu świadków komisji ds. VAT. Jego przełożony - były szef resortu finansów Jacek Rostowski - zeznał, że na stanowisko wiceszefa ministerstwa rekomendował Parafianowicza były szef ABW Krzysztof Bondaryk.



Inny świadek komisji, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski mówił, że choć w czasie gdy obejmował stanowisko, czyli w 2008 r., wyłudzenia VAT to nie była grupa przestępstw dominujących, a przestępczość - w tym przestępczość gospodarcza - spadała, to jednak ze względu na problem mafii paliwowej zorganizował naradę z udziałem b. szefa specjalnego zespołu w prokuraturze, trzech oficerów CBŚ i generalnego inspektora kontroli skarbowej - Andrzeja Parafianowicza.

"Poprosiłem o zreferowanie śledztw związanych z mafią paliwową" - powiedział Ćwiąkalski. "Ogólna wymowa była taka, że jeśli byłyby problemy, proszę o sygnalizację tych problemów" - dodał. Jego zdaniem, podczas spotkania, w którym uczestniczył Parafianowicz, padły zobowiązania, że trzeba te przestępstwa ścigać. Andrzej Czuma, następca Zbigniewa Ćwiąkalskiego na stanowisku ministra sprawiedliwości zeznał z kolei, że Andrzej Parafianowicz nie zwracał się do niego w sprawie przestępczości z dziedziny karno-skarbowej.

"Główna twarz nieudolności i nieefektywności w walce z mafiami VAT-owskimi"

W październiku ub. roku przewodniczący komisji śledczej ds. VAT Marcin Horała i rzeczniczka PiS Beata Mazurek informowali o złożeniu do prokuratury zawiadomieniu o możliwości popełnienia tzw. przestępstwa urzędniczego przez Andrzeja Parafianowicza, wiceszefa Ministerstwa Finansów, Głównego Inspektora Informacji Finansowej oraz Generalnego Inspektorem Kontroli Skarbowej w latach 2007-13.



Jak mówiła Mazurek, Parafianowicz to "główna twarz nieudolności i nieefektywności w walce z mafiami VAT-owskimi". Po złożeniu zawiadomienia do prokuratury Horała ocenił w wywiadzie dla TVP, że kiedy Andrzej Parafianowicz był odpowiedzialnym za kontrole skarbowe wiceministrem, luka VAT w Polsce wzrosła cztero- lub siedmiokrotnie. "Zależy, czy liczyć do PKB, czy oczekiwanych wpływów z VAT" - tłumaczył.