Jak ustaliła Interia, tylko w ciągu czterech ostatnich lat, za pośrednictwem służbowych kart, którymi dysponują najwyżsi urzędnicy w izbie refleksji, wydano 281 745 zł. W czasie ostatniej kadencji rekordowy był rok 2018. Wówczas wydatki ze służbowych kart kosztowały podatników 71 166 zł. Miesięcznie pochłaniały więc średnio 5 930 zł.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Maciej Łuczniewski /Reporter

Po tym jak marszałkiem Senatu został Tomasz Grodzki z Platformy Obywatelskiej najwyraźniej ograniczono liczbę służbowych kart, bo Kancelaria Senatu przekazała nam, że obecnie urzędnicy mają do dyspozycji ledwie trzy. Dla porównania: w czasie poprzedniej kadencji, kiedy w izbie wyższej parlamentu rządził Stanisław Karczewski z PiS, używano czterech lub pięciu.

Reklama

Kto w Senacie dysponuje kartami płatniczymi? - Służbowa karta płatnicza może być przyznana szefowi Kancelarii Senatu, pracownikowi Kancelarii Senatu zajmującemu stanowisko dyrektora biura, wicedyrektora biura lub głównego księgowego, pracownikowi Kancelarii Senatu, do którego obowiązków służbowych należy dokonywanie zakupów - przekazała Interii wicedyrektor Danuta Antoszkiewicz z Kancelarii Senatu.

Próbowaliśmy się dowiedzieć, kto konkretnie dysponował kartami w trakcie minionej kadencji, ale nie uzyskaliśmy takiej informacji. Z odpowiedzi, którą otrzymaliśmy wynika jednak, że w roku 2017 i 2019, kiedy rządził PiS, urzędnicy korzystali z pięciu kart. Zatem dostęp do plastikowych pieniędzy mieli wówczas wszyscy uprawnieni.

Rekord wydatków ze służbowych kart nie należy jednak do czasów, kiedy Senatem rządził PiS. Za wydatki urzędników najwięcej zapłaciliśmy, gdy marszałkiem izby wyższej był Bogdan Borusewicz z PO. W 2012 r. z kart służbowych wydano bowiem 82 681 zł! Nie wiemy dokładnie na co, bo nie otrzymaliśmy takiej informacji. Kancelaria tłumaczy jednak, co kosztowało podatnika 281 745 zł w czasach IX kadencji Senatu.

- Przy użyciu służbowych kart płatniczych dokonywano operacji dotyczących rezerwacji noclegu w hotelu lub zapłaty za nocleg osób odbywających zagraniczną podróż służbową, zapłaty za poczęstunek podany podczas spotkania roboczego z przedstawicielem delegacji zagranicznej, zapłaty za zakup licencji do programu opłaty podatku miejskiego w związku z noclegiem w hotelu osób odbywających zagraniczną podróż służbową, opłaty za udział pracowników Kancelarii Senatu w konferencjach międzynarodowych - jednym tchem wymienia wicedyrektor Antoszkiewicz.

Wydatki z kart służbowych poniesione przez Kancelarię Senatu od 08.11.2011 r. do 30.10.2019 r.:

2011 r. - 1 332 zł

2012 r. - 82 681,24 zł

2013 r. - 51 386,84 zł

2014 r. - 59 064,72 zł

2015 r. - 66 678,64 zł

2016 r. - 51 579,64 zł

2017 r. - 50 602,24 zł

2018 r. - 71 166,17 zł

2019 r. - 41 720,72 zł

Liczba służbowych kart płatniczych pracowników Kancelarii Senatu w okresie od 12 listopada 2011 r. do 11 listopada 2019 r.

2015 r. - 4

2016 r. - 4

2017 r. - 5

2018 r. - 4

2019 r. - 5

Obecnie - 3

Jakub Szczepański