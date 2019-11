- Ludzie potrzebują jasnego przekazu. Rzetelna informacja o wydarzeniach powinna zostać przekazana najszybciej, jak to tylko możliwe. Im dłużej nie ma konkretnego komunikatu, tym większe pole dla niedomówień - mówi w rozmowie z Interią Dariusz Nowak, były funkcjonariusz i były rzecznik małopolskiej policji, komentując wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich dniach w Koninie.

Zdjęcie Służby policyjne pracujące na miejscu śmiertelnego postrzelenia 21-latka przez policjanta /Tomasz Wojtasik /PAP

W ubiegły czwartek na jednym z konińskich osiedli doszło do postrzelenia 21-latka przez funkcjonariusza policji. Pomimo przeprowadzonej reanimacji, chłopak zmarł.

Z informacji podawanych dotychczas przez policyjnego rzecznika wynika, że funkcjonariusze chcieli wylegitymować 21-latka i dwóch 15-latków. Najstarszy jednak, gdy tylko zobaczył patrol, zaczął uciekać i nie reagował na wezwania do zatrzymania.

Prokuratura: Dla dobra śledztwa nie udzielamy informacji

W poniedziałek podczas konferencji prasowej adwokat Michał Wąż powiedział, że przeprowadzono i zakończono sekcję zwłok 21-latka, jednak - ze względu na dobro śledztwa - pełnomocnicy nie zostali poinformowani o jej wynikach.

Rzecznik prasowy prokuratury w Koninie Aleksandra Marańda potwierdziła, że dla dobra postępowania, śledczy nie mogą przekazywać żadnych informacji w tej sprawie.

Na potrzeby zachowania obiektywizmu, postępowanie dotyczące nieumyślnego nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i nieumyślnego spowodowania śmierci przejęła Prokuratura Regionalna w Łodzi.

Zamieszki przed siedzibą policji w Koninie

Brak oficjalnych informacji wygenerował frustrację, której przykład widoczny był już w piątkowy wieczór, gdy na miejscu tragedii znajomi zastrzelonego 21-latka skandowali m. in. hasła "dożywocie dla policjanta". Kumulacja negatywnych emocji nastąpiła w niedzielę wieczorem, przed siedzibą Komendy Miejskiej Policji doszło do zamieszek - w stronę funkcjonariuszy rzucano m. in. kamieniami i butelkami. Cztery osoby zostały zatrzymane.

Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że prezydent Konina Piotr Korytkowski zwołał sztab kryzysowy, a do miasta zjeżdżały w poniedziałek wozy policyjne z funkcjonariuszami z oddziałów prewencji z różnych stron województwa wielkopolskiego.

O zaprzestanie zamieszek i protestów zaapelował także w poniedziałek ojciec zabitego 21-latka. "Chciałbym prosić wszystkich w imieniu swoim i syna, żebyście nic nie robili, żebyście uszanowali śmierć mojego syna. To, co robicie, naprawdę przeszkadza i dla dobra syna proszę: skończcie z tym" - powiedział pan Artur.

Brak informacji powodem frustracji?

Jak powiedział adwokat Michał Wąż - jego zdaniem do zamieszek doszło dlatego, że prokuratura nie przekazała opinii publicznej rzetelnych informacji o zdarzeniu. "Nie można dziwić się ludziom, że wyszli na ulice, bo oczekiwali informacji. A tutaj doszło do stygmatyzowania i przebiegunowania, w wyniku czego ofiara, czyli 21-letni Adam, stał się przestępcą i dealerem" - ocenił adwokat.

Podobnego zdania jest były funkcjonariusz i były rzecznik małopolskiej policji Dariusz Nowak, który uważa, że - w takich przypadkach jak w Koninie, czas potrzebny do zebrania informacji czy zrobienia ekspertyz powinno się skrócić do niezbędnego minimum i wszelkie ustalenia przekazać np. na specjalnej konferencji prasowej.

- Ludzie potrzebują jasnego przekazu. Jakiś czas temu głośno było o śmierci 10-letniego chłopca ze Słupska. Później sprawa Igora Stachowiaka. To są bardzo podobne historie, które pokazują, że rzetelna informacja o wydarzeniach powinna zostać przekazana najszybciej, jak to tylko możliwe - mówi Nowak w rozmowie z Interią.

- Im dłużej nie ma konkretnego komunikatu, tym większe pole dla niedomówień. Pojawiają się kolejne wersje, mity i zaczynają wypowiadać się ludzie, którzy np. chcą na tym zbić kapitał - dodaje.

Ekspert: Procedura jest znana, warunkiem jest czas

Policjant, który postrzelił 23-latka trafił do szpitala na obserwację psychiatryczną. Z najnowszych informacji wynika, że pod opieką lekarzy może pozostać nawet przez ponad miesiąc.

- Dla tego młodego funkcjonariusza to na pewno szok. On podświadomie pewnie zdawał sobie sprawę, że taka historia może się wydarzyć, jednak nigdy nie zakłada się najgorszego. A tu zginął człowiek - mówi Dariusz Nowak.

Z informacji pełnomocników rodziny zabitego 21-latka, powołujących się na zeznania świadka, wynika, że podczas zdarzenia padł tylko jeden strzał. Oznacza to, że funkcjonariusz mógł nie oddać wcześniej tzw. strzału ostrzegawczego.

Jak mówi w rozmowie z Interią Dariusz Nowak - procedura jest jasna, jednak jest jeden warunek: czas.

- Procedura wygląda tak, że padają słowa: "Stój, policja". Następnie - "Stój, bo będę strzelał", później strzał ostrzegawczy i jeżeli to nie przynosi skutku - strzał do człowieka z zasadą minimalnego wyrządzenia krzywdy np. w nogę - opisuje Nowak.

"Testy psychologiczne nigdy nie dadzą całkowitej pewności"

- Teoria to jedno, przyswaja się ją na szkoleniach. Jednak, jeżeli ktoś atakuje i zagrożone jest życie funkcjonariusza, dochodzą emocje i nie ma czasu na powiedzenie całej formuły. Walcząc o życie, strzela się od razu. Procedura jest znana, warunkiem jest czas. Czy tu był, pokaże śledztwo - stwierdza ekspert.

Zwrócił też uwagę, że wszystkie testy psychologiczne i szkolenia nigdy nie dadzą całkowitej pewności, jak dany funkcjonariusz zachowa się w sytuacji ekstremalnej.

Były rzecznik małopolskiej policji podkreśla, że istotne w takich sytuacjach są także warunki, w których oddaje się strzał.

- Policjanci są wyposażeni w broń krótką, pistolety. W momencie, gdy np. funkcjonariusz biegnie, pojawia się naturalne zmęczenie, szybszy oddech, precyzja strzału nigdy nie będzie taka, jak na strzelnicy. Przy pistolecie z krótką linią celowniczą, nawet jeśli ktoś celuje w nogę, odchylenie rzędu mikro milimetrów powoduje różnice w wystrzale o, co najmniej, kilkadziesiąt centymetrów. To jest drobniutki ruch - podkreśla Nowak.

- Dobrze widać to w pościgu samochodowym. Zgodnie z zasadą policjanci strzelali w opony, a np. trafili w człowieka. To dokładnie pokazuje, że w teorii wszystko jest jasne, jednak w życiu pojawiają się warunki, o których się wie, ale nie da się ich w pełni przewidzieć. Tylko w filmach ktoś podrzuca monetę i celnie strzela - podsumowuje Dariusz Nowak.

JB