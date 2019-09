W sprawie śmierci Dawida Kosteckiego prokuratura nie dopatrzyła się żadnego zaniedbania, zaniechania – poinformował w środę w Sygnałach Dnia wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Zdjęcie Dawid "Cygan" Kostecki /MARCIN RADZIMOWSKI/POLSKA PRESS /East News

Zdaniem wiceministra nadzorującego więziennictwo sprawa śmierci Dawida Kosteckiego została wyjaśniona.

"I prokuratura, która prowadziła postępowanie w tym zakresie - została przeprowadzona sekcja zwłok - i Służba Więzienna (...) wyjaśniała, czy było jakiekolwiek zaniechanie, zaniedbanie. Ze strony więziennej nie dopatrzono się zaniedbania, zaniechania" - powiedział na antenie radiowej "Jedynki".

Wiceminister podkreślił, że Kostecki zmarł śmiercią samobójczą w areszcie na Białołęce. Zaznaczył dalej, że wszelkie okoliczności śmierci zostały dokładnie zbadane, prześledzono także szczegółowo życiorys aresztowanego.

"Wszyscy się bali Kosteckiego"

"Całe jego życie zostało prześledzone. Od momentu, kiedy był w jednostkach penitencjarnych. To, jak wychowawcy oceniali jego zachowanie (...). To, dlaczego został przewieziony do tego aresztu - bo sąd tak zdecydował. Czy było zaciemnione miejsce przed celą, czy nie - nie było zaciemnione. Można sprawdzić dokładnie film" - powiedział.

Dodał również, że "to jest nieprawda, że pan Kostecki bał się wszystkich. To wszyscy się bali Kosteckiego".