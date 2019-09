"Magdalena Gorzkowska z zupełnie z innej ekspedycji, żądna chyba zbyt dużej sławy, zamieszcza stek nieprawdziwych informacji, które to chcielibyśmy sprostować" - przekazał w oświadczeniu lider wyprawy na Manaslu, w której zginęła Rita Bladyko. Zbigniew Bąk odniósł się w nim do słów Gorzkowskiej na temat śmierci himalaistki - donosi serwis wspinanie.pl.

O śmierci 44-letniej Bladyko poinformowała Magdalena Gorzkowska.

"Na grani szczytowej strasznie wiało, chciałam stamtąd jak najszybciej uciekać" - pisze na Facebooku Gorzkowska, która w piątek zdobyła Manaslu, ósmą pod względem wysokości górę na ziemi.



"Ok 500 m przed C4 spotkaliśmy Polkę Ritę Bladyko, z jej szerpą... Jej stan był bardzo nieciekawy, nie wiedziała, kim jest i gdzie jest" - komentuje.

Była lekkoatletka poinformowała, że zadzwoniła do bazy i wezwała helikopter. Polskiej himalaistce podano tlen, herbatę i śpiwór. Chociaż jej stan chwilowo się poprawił, kobieta zmarła.

"Dziś rano obudziła mnie informacja, że Polka nie żyje..." - pisze Gorzkowska.

W związku ze śmiercią polskiej himalaistki specjalne oświadczenie wydał lider wyprawy na Manaslu, Zbigniew Bąk. Sportowiec w krytyczny sposób odniósł się do relacji Gorzkowskiej i do informacji, jakie przekazała.

"W drodze na górę nasza koleżanka, którą dobrze znaliście z wielu naszych wspólnych wypraw, Rita Bladyko, osłabła z sił i ze swoim Szerpą zawróciła do campu 4 na 7400. I tu wchodzi osoba Magdaleny Gorzkowskiej z zupełnie z innej ekspedycji, żądna chyba zbyt dużej sławy, która zamieszcza stek nieprawdziwych informacji, które to chcielibyśmy sprostować" - czytamy w cytowanym przez wspinanie.pl oświadczeniu lidera wyprawy.



Według Bąka, Rita Bladyko na szczyt wchodziła z maską tlenową, którą założyła w trzecim obozie. Dla Szerpów był to jasny sygnał, że kobieta nie czuje się dobrze, w związku z czym poinformowali główny obóz o konieczności sprowadzenia himalaistki na dół.



"Miała na sobie maskę z tlenem"

"Po zejściu zespołu ze szczytu natychmiast spakowaliśmy plecaki i zaczęliśmy sprowadzać Ritę do niższych campów. Nie miała żadnych symptomów choroby wysokościowej oprócz tego, że było jej zimno i była bardzo wyczerpana. We dwóch z Szerpą sprowadziliśmy ją wzdłuż liny poręczowej. Z dołu z campu 3 wyszedł nam naprzeciw dodatkowo jeszcze jeden Szerpa, który zmienił nas, gdy teren się wypłaszczył. Z każdym metrem stan Rity się poprawiał, miała więcej siły, na końcówce wyprzedziła cały zespół i była pierwsza przy namiotach. Zbliżał się zmierzch. Postanowiliśmy z zespołem pozostać w bezpiecznych namiotach i kolejnego dnia zejść do base campu (obozu głównego - red.)" - czytamy w oświadczeniu.



Według Bąka, Bladyko z nim spała w namiocie. "Uzupełniliśmy płyny, trochę podjedliśmy, nawet zebrało się na żarty i poszliśmy spać. Nic nie zapowiadało tragedii" - relacjonuje lider wyprawy.



"Nad ranem obudziły nas nawoływania Szerpów z drugiego namiotu, że pora wstawać. Piotrek [Kalinowski, członek wyprawy - red.] spał w środku, ale nie zauważyłem Rity. Powiedział, że wyszła za potrzebą jakiś czas temu. Kiedy wychyliłem się z namiotu, dostrzegłem ją tuż obok. Wyglądała tak jakby spała, skulona w kucki. Musiała na sekundę usnąć i to wystarczyło. Była zamarznięta. Wydarliśmy ją górze, a i tak góra postawiła na swoim..." - pisze Bąk.



W tym momencie zespół schodzi do Samagaonu na wysokości 3800 m. Zbigniew Bąk poinformował ponadto, że zostanie w obozie głównym do czasu załatwienia wszelkich spraw związanych z wyprawą.