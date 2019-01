Śmiertelny atak nożownika w Rożentalu. ​Zatrzymano podejrzanego

Policja zatrzymała obywatela Mołdawii, który jest osobą typowaną do zabójstwa przy użyciu noża 57-letniego mężczyzny. Do zabójstwa doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Rożental (woj. pomorskie).

Policja zatrzymała na terenie gminy Pelpin 45-letniego obywatela Mołdawii - poinformował PAP oficer prasowy KPP w Tczewie asp. sztab. Dawid Krajewski. Zatrzymany jest osobą typowaną do zabójstwa, do którego doszło wczoraj przed godz. 19 w miejscowości Rożental. Po sporządzeniu protokołu zatrzymany będzie doprowadzony do prokuratury.

W niedzielę wieczorem na teren jednej z posesji w miejscowości Rożental (woj. pomorskie) wszedł intruz, który zaatakował nożem przebywającego na jej terenie mężczyznę. Następnie zbiegł z miejsca zdarzenia.

Jak powiedział Krajewski, policja otrzymała zgłoszenie o ataku w niedzielę przed godz. 19. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci oraz zespół pogotowia ratunkowego. Niestety, pomimo reanimacji 57-letni mężczyzna zmarł. W późnych godzinach nocnych w miejscu zdarzenia pracowali śledczy, którzy ustalali okoliczności i przebieg zdarzenia oraz wykonywali oględziny. Komendant policji zarządził alarm dla policjantów.

Zatrzymany mężczyzna jest też podejrzewany o przestępstwo rozboju, do którego doszło wczoraj przed zbrodnią, ok. godz. 17.30. Sprawca podszedł do kobiety, pobił ją i zabrał jej telefon - poinformował Krajewski.