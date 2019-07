SN odroczył decyzję ws. Arkadiusza Kraski

W Sądzie Najwyższym odbyło się posiedzenie, na którym rozpatrzony został wniosek o wznowienie postępowania wobec Arkadiusza Kraski, skazanego ponad 18 lat temu na dożywocie za podwójne zabójstwo. Prokuratura ma 30 dni na przedstawienie nowych dowodów na winę oskarżonego - zdecydował SN.

Zdjęcie Arkadiusz Kraska przed posiedzeniem Sądu Najwyższego /Marcin Obara /PAP

Sąd Najwyższy zobowiązał prokuraturę do przedstawienia w ciągu miesiąca "jednolitego i wewnętrznie niesprzecznego" stanowiska, co do nowych faktów lub dowodów ws. Arkadiusza Kraski. Tym samym SN odroczył sprawę wznowienia postępowania wobec skazanego 18 lat temu na dożywocie Kraski.



Reklama

Sprawa Kraski była szeroko opisywana w mediach. Mężczyzna 7 marca 2001 r. został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo we wrześniu 1999 r. Wyrok ten utrzymał 3 lipca 2001 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Dzisiejsze posiedzenie SN odbyło się z udziałem stron - na salę weszli Arkadiusz Kraska, jego obrońca i prokurator. Posiedzenie było jednak niejawne dla publiczności.



Sprawę rozpatrywała Izba Karna SN w składzie: Barbara Skoczkowska, Piotr Mirek i Jacek Błaszczyk, który jest jej sprawozdawcą.