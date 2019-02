SN zajmie się skargą dotyczącą podpisów pod kandydaturą Dulkiewicz?

Sąd Najwyższy zajmie się skargą Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Brauna dot. podpisów zbieranych pod kandydaturą Aleksandry Dulkiewicz na prezydenta Gdańska po otrzymaniu stanowiska PKW - poinformował PAP sędzia Michał Laskowski, rzecznik SN.

Zdjęcie Aleksandra Dulkiewicz /Wojciech Strożyk REPORTER /East News

We wtorek pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Brauna Włodzimierz Skalik poinformował media, że złożył do Sądu Najwyższego skargę na uchwałę podjęta przez PKW. PKW postanowiło, że Komitet Wyborczy Wyborców "Wszystko dla Gdańska" ubiegającej się o fotel prezydenta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz musi zmienić swoja nazwę.

Zdaniem Skalika ta uchwała została "podjęta z naruszeniem prawa, zwłaszcza w części, w której PKW nakazało akceptować podpisy, pod zmienianą nazwą komitetu wyborczego (Aleksandry Dulkiewicz - PAP), który dotychczas funkcjonował jako Komitet Wyborczy Wyborców 'Wszystko dla Gdańska'".

Według Skalika, podpisy zbierane przez KWW "Wszystko dla Gdańska" pod stara nazwą "nie mogą być uznane jako podpisy" komitetu Wyborczego Dulkiewicz pod zmienianą nazwą. Jak dodał, "fakt złożenia skargi wstrzymuje realizację uchwały PKW, która powinna zostać niezwłocznie unieważniona przez Sąd Najwyższy".

W czwartek sędzia Michał Laskowski poinformował PAP, że SN wystąpił do PKW o stanowisko w sprawie skargi złożonej przez komitet wyborczy Grzegorza Brauna. "To standardowa procedura" - zapewnił rzecznik. Laskowski poinformował też, że PKW ma czas na przedstawienie swojego stanowiska do 11 lutego. SN ma zaś siedem dni na rozpatrzenie skargi od czasu jej złożenia (termin ten mija 13 lutego - PAP).

"Wątpliwościami, czy ta skarga jest zasadna SN zajmie się w przyszłym tygodniu" - powiedział PAP Laskowski. "Sąd chce się dowiedzieć, czy PKW podziela argumenty przedstawione w skardze" - dodał rzecznik.

Jak wyjaśnił po przedstawieniu stanowiska PKW SN zdecyduje, czy rozpoznać skargę merytorycznie czy też ją odrzucić.

W środę Piotr Grzelak, szef sztabu wyborczego Aleksandry Dulkiewicz, ocenił że skarga komitetu wyborczego Grzegorza Brauna do SN na uchwałę PKW, która pozwala na uznanie za ważne podpisów zbieranych przez komitet Dulkiewicz, po zmianie nazwy jej komitetu, jest niezgodna z prawem.

"Skarga Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Brauna do Sądu Najwyższego na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z 4 lutego nie została złożona w trybie przewidzianym prawem i podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna bez potrzeby merytorycznego rozpoznania" - powiedział Grzelak w środę na konferencji prasowej. Wyjaśnił też, że skargi do SN "nie przysługują od uchwał PKW wydanych w sprawach indywidualnych", takich jak np. nazwa komitetu wyborczego.

Przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska odbędą się w niedzielę 3 marca. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał premier Mateusz Morawiecki. Jest to wynikiem wygaśnięcia mandatu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia, po tym jak dzień wcześniej został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.