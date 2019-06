Sąd Najwyższy dotychczas rozpoznał 19 protestów wyborczych w związku z wyborami do PE; w dwóch przypadkach uznał, że zarzuty były zasadne, ale stwierdzone w nich nieprawidłowości nie miały wpływu na wynik wyborów - przekazał w piątek zespół prasowy SN.

Jak przekazał Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN, spośród rozpoznanych dotychczas 19 protestów SN dwa uznał za niezasadne, zaś 15 pozostawił bez dalszego biegu.

"W dwóch przypadkach SN uznał, że zarzuty protestów były zasadne. W ocenie sądu, stwierdzone w nich nieprawidłowości nie miały jednak wpływu na wynik wyborów. Protesty wyborcze, których zarzuty SN uznał za zasadne, dotyczą nieprawidłowości w liczeniu głosów oraz naruszenia zasady tajności głosowania" - powiedział Michałowski.

"W sumie do Sądu Najwyższego wpłynęło 58 protestów przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego. Do rozpoznania pozostało 39 protestów" - poinformował.

Jak zaznaczył Michałowski, rozpoznawanie protestów SN rozpoczął w poniedziałek. Rozpatrywanie protestów wyborczych należy do kompetencji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Na rozpoznanie wszystkich protestów SN ma czas do 26 sierpnia br., kiedy upływa termin na podjęcie uchwały w przedmiocie ważności tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego.