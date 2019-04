Mimo uspokajających wypowiedzi liderów Wiosny ugrupowanie Roberta Biedronia systematycznie traci poparcie w sondażach wyborczych. O ile w lutym po pierwszej konwencji mogło liczyć nawet na kilkanaście procent poparcia, to ostatnie sondaże pokazują, że poparcie dla Wiosny nieznacznie przekracza próg wyborczy.

Zdaniem politologów i socjologów za spadkiem poparcia dla partii Biedronia stoi przekonanie części wyborców, że realną alternatywą dla rządzącej partii stała się Koalicja Obywatelska, a po podpisaniu przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego karty LGBT+ kwestia praw mniejszości seksualnych stała się polem rywalizacji Platformy i Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei PiS przedstawił program socjalny wart około 40 miliardów złotych i nim trudno rywalizować Wiośnie na obietnice socjalne.

Efekt nowości nie wystarczy

W przypadku Wiosny przestał także działać efektem nowości, szczególnie widoczny po pierwszej - zdaniem wielu obserwatorów - udanej konwencji.

- Nowość jest cennym paliwem, ale tak szybko jak rośnie się na nowości politycznej, tak szybko można stracić. Kto bierze ekscytację mediów za rzeczywistość polityczną to ma kłopot, jak wiadomo - łaska mediów na pstrym koniu jeździ - mówi Interii Jarosław Flis, socjolog i politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Robert Biedroń budował swoją pozycję w opozycji do starej osi POPiS, czyli z jednej strony liberalnej gospodarczo prawicy, a z drugiej strony socjalnej gospodarczo, ale konserwatywnej obyczajowo prawicy. Można odnieść wrażenie, że partia Roberta Biedronia ma problem, bo próbowała się przedstawić albo jako trzecia siła, która utrzymuje równy dystans do dwóch głównych sił politycznych, albo chce zastąpić jedną jako najważniejszy przeciwnik drugiej. Czyli zastąpić Platformę jako przeciwnik PiS. To się wydawało możliwa strategią, gdy Platforma była w letargu, jednak powstanie Koalicji Obywatelskiej, która uzyskuje w wyniki w sondażach, które dają jej szansę na pokonanie PiS, odebrało nadzieje na zastąpienie Platformy jako głównego przeciwnika PiS - dodaje Flis.

Zdaniem socjologa utworzenie Koalicji Obywatelskiej, której wyniki sondażowe oscylują wokół wyników Prawa i Sprawiedliwości przekonały tzw. elektorat "antypisowski" do popierania Koalicji Obywatelskiej.

- Dla tych też, dla których głównym celem jest pokonanie PiS, naturalnym wyborem jest ugrupowanie silniejsze, a to Platforma Obywatelska jest rycerzem, a Wiosna giermkiem. Nie ma więc powodu by oni głosowali na Wiosnę. Ci którzy byli rozczarowani Platformą Obywatelską po utworzeniu Koalicji Obywatelskiej zrozumieli, że właśnie Platforma Obywatelska będzie głównym przeciwnikiem PiS - podkreśla Jarosław Flis.

Pytania o program

Zdaniem Anny Materskiej-Sosnowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego Wiośnie brakuje spójności programowej. Partia Biedronia nie przedstawiła na przykład programu europejskiego, a na jej listach pojawiają się znani politycy jak Zbigniew Bujak czy Wanda Nowicka, a nie tylko nowe, świeże twarze.

- Na dzisiaj Wiosna nie jest siłą, która by zmieniała polską politykę. Pytanie jak dalej będzie wyglądała kampania. Dla Wiosny kluczowe jest osiągniecie co najmniej 10 procent, tak aby być trzecią siła, być języczkiem u wagi - mówi Materska-Sosnowska.

W ocenie Jarosława Flisa w trakcie kampanii okazało się także, że antyklerykalizm nie jest tak silnym paliwem politycznym jak się wydawało, a na tym polu jest też konkurencja.

Według zapowiedzi lidera Wiosny jego ugrupowanie ma w czwartek przedstawić nowe propozycje programowe.

Paweł Sobczak