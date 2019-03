Zgodnie z ustaleniami przyjętymi w poniedziałek na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowała do premier Beaty Szydło pismo ze swoimi postulatami. Za najpilniejszy uznała wzrost płac nauczycieli.

Zdjęcie Beata Szydło /Bartosz Krupa /East News

"Stosownie do prośby zgłoszonej przez stronę rządową podczas obrad Rady Dialogu Społecznego 25 marca br. w sprawie sytuacji w oświacie, a dotyczących sprecyzowania postulatów NSZZ "Solidarność", informuję, że za najpilniejsze uznajemy kwestie dotyczące pilnego uregulowania podwyżki płac nauczycieli w 2019 r" - głosi stanowisko KSOiW NSZZ "Solidarność".

Reklama

Oczekiwania - jak wyjaśniono - dotyczą wzrostu płac wszystkich pracowników pedagogicznych objętych przepisami ustawy Karta nauczyciela w wysokości 15 proc. od 1 stycznia br.

"Dlatego też domagamy się podniesienia kwoty bazowej dla nauczycieli, określonej w ustawie budżetowej państwa w 2019 r., o wskaźnik 15 proc. w stosunku do kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej państwa, obowiązującej na dzień 31 grudnia 2018 r" - wskazał w piśmie do wicepremier Szydło przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa.

"Ponadto ponownie podnosimy konieczność zmiany systemu wynagradzania nauczycieli w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, dlatego domagamy się rozpoczęcia prac w tym zakresie w terminie, który umożliwiłby jego wdrożenie w 2020 roku" - dodał.

"Niezbędne postulaty"

KSOiW NSZZ "Solidarność" w swoim stanowisku za konieczne uznała też powrót do oceny pracy nauczyciela oraz awansu zawodowego nauczycieli na zasadach obowiązujących przed 1 września 2018 r. W piśmie oceniono, że obecnie wprowadzone zmiany wydłużyły ścieżkę awansu zawodowego nauczycieli o 5 lat, a co za tym idzie znacząco pogorszą sytuację materialną nauczycieli.

"Powyższe postulaty uznajemy za niezbędne do budowania prestiżu zawodu nauczyciela" - wskazał Proska.

Oczekiwania związków

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) i Forum Związków Zawodowych (FZZ) w piśmie do wicepremier Szydło podtrzymały żądania zgłoszone w ramach sporów zbiorowych. Domagają się wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.

"W nawiązaniu do ustaleń w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" z dnia 25 marca 2019 r., Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego informują o podtrzymaniu żądania zgłoszonego w ramach sporów zbiorowych wszczętych w styczniu i lutym 2019 r., tj. domagamy się wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi o 1000 złotych z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r." - brzmi ich pismo. Podpisy pod nim złożyli w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego prezes związku Sławomir Broniarz, a w imieniu Forum Związków Zawodowych szef Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ Sławomir Wittkowicz.

W poniedziałek w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego na temat sytuacji w oświacie. Wicepremier Szydło poinformowała wówczas, że zwróciła się do strony związkowej by doprecyzowała oczekiwania i by centrale związkowe w miarę możliwości uzgodniły swoje stanowiska. Strony wrócą do rozmów 1 kwietnia.