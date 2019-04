43 proc. Polaków uważa, że sprawy w kraju zmierzają w złym kierunku, a odwrotnego zdania jest 35 proc. badanych - wynika z kwietniowego badania Kantar Public.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński /LUKASZ KALINOWSKI /East News

Jak informują autorzy badania, wśród Polaków częstsza jest opinia, że sprawy w naszym kraju "idą w złym kierunku". Uważa tak ponad dwie piąte badanych (43 proc.), natomiast ponad jedna trzecia respondentów (35 proc.) optymistycznie patrzy na kierunek biegu spraw. 22 proc. respondentów nie ma określonego zdania na ten temat.

Reklama

Odsetek osób negatywnie oceniających "bieg spraw w kraju" wzrósł wobec marcowego badania o 4 pkt. proc., a odsetek odpowiedzi pozytywnych spadł o 1 pkt proc.

Według Kantar Public 53 proc. Polaków jest zdania, że gospodarka w kraju rozwija się, przy czym zdecydowana większość z nich (81 proc.) uważa, że jest to rozwój powolny, a 19 proc. jest przekonanych o jej dynamicznym rozwoju. 33 proc. respondentów negatywnie ocenia stan polskiej gospodarki.

Coraz więcej Polaków dostrzega kryzys

Tym samym w porównaniu do marca odsetek badanych, którzy są zdania, że gospodarka się rozwija, zmniejszył się o 7 punktów proc. Więcej jest też (o 5 pkt proc.) Polaków, którzy dostrzegają kryzys w tej sferze. Natomiast 14 proc. badanych nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat (spadek o 2 punkty proc. w porównaniu do marca).

Ponadto - jak wynika z sondażu - 40 proc. respondentów pytanych o materialne warunki życia w Polsce uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat nie zmienią się. Pozytywnego obrotu spraw spodziewa się niemal co trzeci badany (32 proc.). Natomiast 20 proc. Polaków przewiduje pogorszenie obecnych warunków. 8 proc. badanych nie ma opinii na ten temat.

W porównaniu do marca Polacy są w tej kwestii mniej optymistyczni (spadek o 6 punktów proc.). Z kolei odsetek osób uważających, że sytuacja materialna będzie taka sama, pozostał na mniej więcej takim samym poziomie (wzrost o 1 punkt proc. w porównaniu z marcem). W kwietniu w porównaniu do marca odnotowano natomiast wzrost (o 5 punktów proc.) liczby ankietowanych uważających, że warunki materialne się pogorszą.

Nie ma trudności ze znalezieniem pracy

Z badania wynika również, że zdecydowana większość ankietowanych (76 proc.) uważa, że znalezienie zatrudnienia w Polsce nie nastręcza większych trudności. Przeciwnego zdania jest 15 proc. Polaków. 9 procent ankietowanych miało problem z określeniem swojego stanowiska w tej sprawie.

W porównaniu do kwietnia zmniejszył się odsetek ankietowanych (o 2 punkty proc.), których zdaniem o znalezienie pracy w Polsce jest łatwo. Z kolei badanych, którzy uważają, że jest to trudne lub niemożliwie, jest dokładnie tyle samo co miesiąc wcześniej.

Badanie przeprowadzono w dniach 5-10 kwietnia 2019 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1 014 mieszkańców Polski za pomocą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo.