Większość respondentów uważa, że lekcje religii nie powinny być finansowane z budżetu państwa– pokazał sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.

Zdjęcie Lekcja religii (zdj. ilustracyjne) /Piotr Mecik /East News

Jak informuje "Rzeczpospolita" większość respondentów (56 proc.) jest zdania, że lekcje religii nie powinny być finansowane z budżetu państwa. 28 proc. uważa, że powinny być przeznaczane na ten cel środków publicznych. Jednoznacznego zdania w tej sprawie nie ma 16 proc. badanych.

- Częściej przeciwnikami finansowania z budżetu państwa lekcji religii są kobiety (58 proc.), osoby o wykształceniu wyższym (58 proc.) oraz badani o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (65 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek przeciwników tego pomysłu - z 44 proc. w grupie do 24 lat, do 64 proc. w grupie powyżej 50 lat - mówi w "Rzeczpospolitej" uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Przygotowany przez Inicjatywę Polską i zaprezentowany w święto Trzech Króli projekt ustawy zakłada m.in. zniesienie finansowania lekcji religii oraz ubezpieczeń księży i duchownych z budżetu państwa.

Zniesienie finansowania religii z budżetu państwa, przyznanie uczniom szkół ponadpodstawowych prawa do decydowania ws. uczęszczania na lekcje religii i niewliczanie oceny z lekcji religii do średniej ocen - zakłada także złożony w piątek w Sejmie projekt autorstwa Nowoczesnej.