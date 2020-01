Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, Prawo i Sprawiedliwość (wspólnie z koalicjantami) mogłoby liczyć na 35 proc. poparcia. To spadek o sześć punktów procentowych w porównaniu z badaniem z grudnia. Z kolei poparcie dla Koalicji Obywatelskiej wzrosło w tym czasie z 27 procent do 30 procent.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

Inne partie zanotowały znacznie gorsze wyniki w sondażu: Lewica (SLD, Wiosna, Razem) - 13 procent (wzrost o 1 punkt procentowy), Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz'15 - 7 procent (bez zmian), Konfederacja (KORWiN, Ruch Narodowy) - 7 procent (też bez zmian).

To oznacza, że te wszystkie ugrupowania, tak jak to jest obecnie, dostałyby się do Sejmu.

Sondaż został przeprowadzony dzięki badaniom telefonicznym przez firmę Kantar w dniach 29-30 stycznia.