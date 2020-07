Polacy są wyraźnie podzieleni w ocenie pomysłu budowania przez Prawo i Sprawiedliwość nowej sejmowej większości. W najnowszym sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" opcja szukania przez Zjednoczoną Prawicę nowego koalicjanta ma niemal tylu zwolenników, co przeciwników. Co również ciekawe, więcej niż co czwarty zwolennik poszerzania koalicji rządzącej nie był w stanie wskazać, z kim PiS powinien nowy sojusz zawrzeć.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński w Sejmie /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Na pytanie: "Czy Zjednoczona Prawica/PiS powinna/powinien szukać w Sejmie koalicjanta?", odpowiedź: "Tak, powinna/powinien szukać stabilniejszej większości" wskazało 41,5 procent ankietowanych.

Reklama

42,2 procent pytanych uznało natomiast, że nie, bowiem obecna większość wystarczy do sprawnego rządzenia.

16,3 procent respondentów udzieliło odpowiedzi: "Nie wiem/trudno powiedzieć".

Z kim koalicja?

Ci respondenci, którzy są za poszerzeniem rządzącej koalicji, zostali zapytani również o to, z kim PiS powinien ją zawiązać.

Największa grupa ankietowanych, bo 32,4 procent, wskazała PSL-Kukiz'15.

26,5 procent stwierdziło, że najlepszym dla PiS-u koalicjantem byłaby Konfederacja.

Tylko 7,3 procent ankietowanych uznało, że PiS powinien zawrzeć sojusz z Koalicją Obywatelską, a 5,6 procent wskazało Lewicę.

Co ciekawe, aż 28,2 procent zwolenników poszerzania koalicji rządzącej na pytanie o to, z kim PiS powinien nowy sojusz zawrzeć, stwierdziło, że tego nie wie bądź trudno to stwierdzić.

Wybory PiS za poszerzeniem koalicji

Za opcją poszerzenia koalicji rządzącej opowiadają się przede wszystkim wyborcy Prawa i Sprawiedliwości i innych partii Zjednoczonej Prawicy: taki pomysł poparło 57 procent badanych, którzy w ostatnich wyborach do Sejmu - z października 2019 - głosowali na Zjednoczoną Prawicę.

Zwolennicy innych partii w większości uważają, że PiS nie powinien szukać nowych koalicjantów. Najwięcej przeciwników ma ten pomysł wśród wyborców Konfederacji - 65 procent, Koalicji Obywatelskiej - 64 procent i Lewicy - 50 procent.

Ciekawa jest postawa zwolenników Koalicji Polskiej: plany poszerzania przez PiS koalicji popiera tylko 36 procent wyborców PSL i Kukiz'15, a równocześnie aż 46 procent wybrało przy tym pytaniu odpowiedź: "Trudno powiedzieć".

Malwina Zaborowska