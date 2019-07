Polacy widzą, że rosną ceny w polskich sklepach - wynika z sondażu pracowni IBRiS dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Ponad połowa twierdzi, że ceny - w porównaniu z zeszłym rokiem - wyraźnie wzrosły.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Aż 51,3 proc. ankietowanych uważa, że ceny wzrosły wyraźnie mocniej niż w poprzednich latach. 17,5 proc. twierdzi, że wzrosły one nieco mocniej, a 22,1 proc., że ceny wzrosły, ale nieznacznie.

Reklama

Z badania wynika, że najmocniej podwyżki cen w sklepach odczuwają kobiety, a to dlatego, że to najczęściej one zawiadują domowym budżetem. Jeżeli popatrzymy na podział wiekowy, to wyższe rachunki odczuwają szczególnie ludzie w przedziale 30-40 lat.

Jeśli natomiast popatrzymy na pozycję zawodową, to podwyżki szczególnie mocno bolą bezrobotnych i rolników.

Ciekawie wyglądają też odpowiedzi na pytanie: "czy czuje pan wzrost cen?", zadane zwolennikom poszczególnych partii. Drożyznę odczuwają zwolennicy PSL-u - aż 96 proc. z nich mówi o bardzo wyraźnym wzrośnie cen. Wzrost widzą również zwolennicy lewicy i Platformy Obywatelskiej.

Inaczej jest ze zwolennikami PiS-u. Tylko 33 procent z nich mówi o wyraźnym wzroście, a drugie tyle o niewielkim.

Jak zmieniły się ceny w ciągu ostatniego roku (12 miesięcy):

3D pie | amCharts

Czy w ciągu ostatniego roku dochody Pana/i rodziny:

3D pie | amCharts

Proszę powiedzieć, które z następujących określeń najlepiej oddaje Pana/Pani sytuację finansową:

3D - więcej | amCharts